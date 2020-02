COMMENT RÉDUIRE CES DÉCHETS QUI NOUS POLLUENT LA VIE. Episode 5. On jette. Beaucoup. 460 à 490 kg par an et par habitant. C'est 100kg de plus que la moyenne nationale. Mais, des citoyens ont trouvé une manière efficace de réduire leurs déchets: le compostage des déchets alimentaires. Pour développer cette pratique encore marginale, l'association Vie Initiative Environnement plaide pour l'installation de bacs à compost dans les parcs et jardins des centres-villes et la mise en place d'un service public de compostage collectif

Dans un petit container vert, Christian jette: épluchures de légumes, fruits, coquilles d’œufs, marc de café, thé… Autant de déchets qui ne partiront pas dans la benne pour être brûlés à l'usine d'incinération de l'Ariane à Nice. Une fois par semaine, ce retraité descend sa petite poubelle verte dans le jardin, et il déverse le contenu dans le composteur fourni par la métropole Nice Côte d'Azur et récemment installé dans le jardin de leur copropriété à Vence. Le temps de la mise en route, ils sont coachés par Laurence Thiébaut, présidente de l'association Vie Initiative Environnement. "On assure la formation et le suivi," pose-t-elle avant d'expliquer comment composter. "Toutes les préparations de repas, les épluchures, les restes d'assiette peuvent aller dans le composteur. Puis, c'est traité par toute une cohorte d'animaux micro et macro." "A la fin du processus ce sont les vers de terre qui finissent par ingérer tout ce que les autres ont rejeté et ils vont produire un humus absolument merveilleux dont on pourra se servir dans les plantations." Elle prend dans sa main une poignée de terreau brun issu du compost. Des vers ingèrent et rejettent les déchets du compostent qu'ils transforment en terreau. Photo S.C "Vous voyez comme c'est beau. Les gens disent "ça pue". Vous voulez sentir?"

Elle tend vers nous la poignée de terre qui dégage une subtile odeur de sous-bois. Un ver se faufile dans la terre. "Ça grouille là-dedans, c'est grâce à l'eisenia fetida, qu'on obtient ce terreau."

Un processus qui prend plusieurs mois, et au cours duquel il faut veiller à ce que le compost ne soit ni trop sec ni trop humide. "Il faut ajouter de la matière carbonée, des feuilles d'arbres par exemple pour absorber l'excès d'humidité. Ici on reconstitue ce qui se produit dans la nature." Sous le regard attentif de Laurence, Christian prend avec une fourche des feuillages et les dispose sur les épluchures qu'il vient de jeter dans le composteur.

Comme ce Vençois retraité, ils sont de plus en plus nombreux à adopter dans les Alpes-Maritimes et le Var cette pratique. >> RELIRE. Au pied des tours ils testent le compost partagé Un service public de compostage pour développer cette pratique Laurence Thiébaut accompagne les copropriétaires qui ont choisi de composter leurs bio-déchets. Photo S.C "Partout où il y a une copropriété avec un tout petit bout de jardin, on incite absolument tout le monde à installer un composteur collectif pour tous les habitants."

Mais quand on habite dans un immeuble en plein centre-ville c'est plus compliqué. Aussi, pour déployer à plus grande échelle le compostage, Laurence Thiébaut prône-t-elle un véritable "service public" de compostage collectif. "Si dans chaque jardin public, square… on installait un composteur, ça allègerait le service de ramassage des déchets de 30% à 40%." Elle pointe la nécessité d'un suivi par des professionnels: "un employé pourrait prendre en charge une cinquantaine de composteurs collectifs", estime-t-elle. "On pourrait ainsi enrichir directement les plantations des jardins avec le résultat de ces compostages."

Installer des bacs de compost dans les jardins publics, une idée que n'exclut pas l'élu en charge du dossier collecte à la métropole Nice Côte d'Azur. "Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait un maître composteur, souligne Pierre-Paul Léonelli, Président de la Commission Propreté et Collecte. On a distribué 13.000 composteurs en dix ans, et sur les deux dernières années 130 nouveaux sites ont été équipés: des écoles, des copropriétés."

Avant d'annoncer la volonté de "monter en puissance avec l'installation de composteurs en pied d'immeubles." Le tri à la source des bio-déchets bientôt obligatoire La France, avec moins de 10% de la population bénéficiant de collecte de bio-déchets, fait figure de mauvais élève en Europe. Elle se situe bien loin derrière l’Autriche (80 %) ou l’Allemagne (plus de 60 %).



Si en France, 125 collectivités ont mis en place une collecte des bio-déchets, dans la région Sud, seules deux ont sauté le pas: Aygue-Ouveze dans le Vaucluse et le pays de Grasse qui a lancé une expérimentation. Pour rattraper ce retard, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un calendrier. D'ici 2025, toutes les communes devront organiser le tri à la source des bio-déchets. Via des solutions de compostage de proximité et de collecte séparée des bio-déchets.