Deux jours de conférences et de tables rondes pour mieux cerner les îles de la Méditerranée

Les Rencontres Méditerranéennes Internationales de Monaco (RIMM) sont toujours l’occasion d’échanges fructueux auprès d’intellectuels de renom pour voir et envisager nos rivages dans leurs composantes si complexes. À noter que ces rencontres sont totalement gratuites et ouvertes au public sur inscription préalable.

Plus qu’une opportunité, c’est véritablement un cadeau pour tous ceux qui s’intéressent à la Méditerranée. Mieux, elles seront cette année, pour la première fois, diffusées en streaming, en direct et en différé, sur le site internet de l’association.

Géopolitique et environnement

À l’occasion de leur 11e édition, ces 10 et 11 mars au Musée océanographique, les RIMM évoqueront les îles de la Méditerranée. "Il y a plus de 15.000 îles et îlots en Méditerranée. J’ai souhaité donner une vision sur le passé et montrer combien ces îles sont actives sur le plan intellectuel et artistique", souligne Élisabeth Bréaud.

Après l’allocution de bienvenue de Robert Calcagno et son ouverture officielle par le prince Albert II, la présidente et directrice des RIMM a confié la conférence inaugurale à Hubert Védrine. L’ancien ministre compte évoquer le passé historique, culturel, épique, voire mythique des îles de Méditerranée, puis leur situation géopolitique et stratégique actuelle, ainsi que les questions actuelles d’écol ogie, de pêche, de transport, de tourisme et de migrations.

Ce jeudi après-midi, une première table ronde avec François Queyrel, directeur d’études d’Archéologie grecque à l’École pratique des Hautes Études - Paris Sciences et Lettres, s’intéressera aux îles grecques comme matrice des héritages culturels. "Une analyse du beau et de la Grèce antique sera présentée faisant des îles le carrefour de grands maîtres", note Élisabeth Bréaud.

Puis Véronique Boudon-Millot, directrice de recherche au CNRS, fera un exposé sur l’île de Cos, terre natale d’Hippocrate et donc berceau de la médecine occidentale.

Elsa Grasso, directrice du département de Philosophie EUR Creates, parlera d’"Épicure ou la philosophie au jardin". "Épicure, c’est la philosophie de la sagesse et du plaisir mesuré", précise Élisabeth Bréaud.

Puis le Frère Olivier-Thomas Vénard présentera Patmos et l’apocalypse de Saint-Jean, avant que Carole Talon-Hugon n’évoque les temples insulaires dans la Grèce antique.

Littérature et cinéma

Vendredi, le début de matinée sera consacré à l’histoire avec Jean-Bernard de Vaivre, médiévaliste et historien d’art (Rhodes des chevaliers de 1307 à 1522), puis Natividad Planas, maître de conférences à l’Université Clermont Auvergne évoquera les corsaires des îles Baléares au XVIIe siècle.

À noter la conférence de Laurent Stefanini, ambassadeur de France à Monaco, qui fera un exposé sur "la Corse, naissance et mort d’une indépendance au XVIIIe siècle".

Puis Serge Legat, décryptera le tableau "Les Massacres de Scio" de Delacroix et présentera les drames de l’indépendance de la Grèce.

Beau sujet en fin de matinée avec Laurent Derobert, docteur en Philosophie et chercheur en Mathématiques, artiste plasticien qui fera l’odyssée des jardins. Lui a recherché les plantes à travers les écrits antiques pour pérenniser l’esprit d’Homère!

L’après-midi, place au foisonnement littéraire d’aujourd’hui avec Maria Teresa Giaveri et Davide Luglio, tous deux professeur de littérature.

Enfin, Agostino Rittano fera une présentation de Procida, capitale italienne de la culture et animera une conférence consacrée à l’insularité dans le cinéma italien.

C’est l’ancien sous-directeur général pour la culture à l’UNESCO Mounir Bouchenaki qui clôturera les 11e RIMM au Musée océanographique.

Mais la curiosité pourra se poursuivre en soirée avec la projection de Respiro d’Emanuele Crialese, présent au Théâtre des Variétés. Le film sera présenté par Jean A. Gili, critique de cinéma et Vincent Vatrican, directeur de l’Institut audiovisuel de Monaco.

Savoir +

11e Rencontres Méditerranéennes Internationales de Monaco (RIMM), Musée océanographique, les 10 et 11 mars. Entrée gratuite. Réservation obligatoire par mail rimm.reservation@gmail.com

Contact : +377.97.70.65.27.

Site : WWW.RIMM-mc.org