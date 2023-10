Deux Enfants du Pays annoncent à Monaco avoir levé près de 3,5 millions d'euros pour révolutionner les emballages plastiques

La révolution de l’industrie plastique est en marche. FlexSea, une entreprise ayant développé un film bioplastique compostable visant à remplacer les emballages à usage unique, annonce, ce jeudi matin, une levée de fonds de près de 3,5 millions d'euros.

Les Enfants du pays Thibaut Monfort-Micheo et Carlo Fedeli, co-dirigeants de la marque, sont à l’initiative de ce projet de grande envergure qui consiste à utiliser des dérivés d’algues et divers produits d’origine naturelles pour créer un processus de décomposition durable permettant un meilleur recyclage des emballages.

Des matériaux révolutionnaires "entièrement biodégradables"

"La gamme de produits de FlexSea comprend des films bioplastiques, des granules et des polymères conçus pour être à la fois respectueux de l'environnement et polyvalents, précise FlexSea dans un communiqué. Ces matériaux révolutionnaires sont non seulement entièrement biodégradables dans les environnements marins et terrestres, mais aussi compostables à domicile en seulement 8 à 12 semaines."

Protéger la planète tout en répondant aux besoins de l’industrie, telle est la promesse du projet innovant de cette entreprise éco-responsable, ayant obtenu un capital conséquent pour développer sa technologie et soutenu par la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Chaque année, 12 milliards de barils de pétrole brut sont consommés pour produire 380 millions de tonnes de plastique. La moitié des produits sont à usage uniques et ne sont pas recyclés.