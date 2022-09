Deux ans après la tempête Alex: "La maison de mon grand-père va tomber en ruines", craint une famille à Saint-Dalmas-de-Tende

Cela va faire deux ans. Deux ans qu’ils sont dans la paperasse et le flou. Alexandre et Marilyne Vincent ont perdu l’accès à leur maison de vacances, à Saint-Dalmas-de-Tende, lors de la tempête Alex. Le 2 octobre 2020, le torrent de la Bieugne, gonflé par un cumul de pluie exceptionnel, a brisé le pont en pierre qui l’enjambait. Une partie de leur terrain a été avalée. "Il y avait de l’eau jusqu’aux pieds de la maison", raconte Marilyne.

Elle, son mari et leurs deux enfants n’y étaient pas ce soir-là. Mais le couple habitant Breil-sur-Roya avait donné les clés à un ami. "Il a été bloqué plusieurs jours, sans eau, ni électricité, avant d’être évacué par les pompiers."

La maison et le pont avaient été construits par le grand-père d’Alexandre dans le quartier de la Béonia. Quand on monte la route RD 91 qui mène à Castérino, on aperçoit la bâtisse intacte sur la rive droite. Du pont, il ne reste quasiment rien: juste un pilier en béton perdu au milieu d’un champ de rochers.

200.000 euros pour rebâtir un pont

"Le seul moyen d’accéder à la maison c’est d’y aller à pied par la forêt, explique Marilyne. Mais le sentier est à flanc de montagne et effondré à certains endroits. Je l’ai fait une fois, mais je ne le referai pas, surtout avec les enfants."

Reconstruire le pont est donc la seule option. Mais le dossier est complexe. "C’est un pont privé, donc le Département ne peut pas le reconstruire. Et si on devait le faire nous, ce serait plus de 200 000 euros. C’est plus que ce que valent la maison et le terrain."

Inéligible au fonds Barnier

Le coût n’est pas le seul problème pour Marilyne. "Sur les vues aériennes, on voit que le lit de la rivière a bougé et, qu’à la prochaine crue, la maison risque d’être touchée."

La deuxième difficulté, c’est que sur la rive gauche, un mur de 10 mètres de haut environ a été érigé pour empêcher la Bieugne de déborder sur la RD 91. "On n’a plus d’assise pour créer un pont", pointe-t-elle.

Le fonds Barnier serait donc l’ultime recours. C’est un outil utilisé pour les biens fortement impactés ou très exposés aux risques. L’Etat acquiert le bien, le détruit et indemnise ensuite les propriétaires en complément de l’assurance. 343 biens sont éligibles sur les trois vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya. Mais pas le leur.

"On est dans une impasse"

"On est dans une impasse, souffle son mari, Alexandre. La mairie, le département, l’État... tout le monde se renvoie la balle depuis deux ans sans nous apporter de solution parce qu’on est un cas particulier."

C’est douloureux pour lui et sa mère. "La maison de mon grand-père va tomber en ruines. Ma mère a écrit partout. Elle a alerté les pouvoirs publics quand ils ont commencé à construire ce mur de l’autre côté de la rive. Mais ses lettres sont restées sans réponse."

"Aujourd’hui, on a un bien qui ne vaut plus rien, mais on continue à payer des taxes et l’abonnement pour l’électricité et le gaz alors que les raccordements sont partis dans l’eau", conclut-il.

Une réunion doit avoir lieu prochainement avec le préfet Xavier Pelletier, délégué à la Reconstruction des vallées, pour tenter de trouver une solution.