Deux ans après Alex: les prochains défis des vallées dans la Roya

Routes et ponts: la dernière ligne droite... ou presque

Dans la vallée de la Roya, deux géants de métal s’apprêtent pour le grand jour, à quelques encablures de leur destination finale. Ils mesurent respectivement 75 et 55 mètres de long, bien plus que leurs prédécesseurs. Ces deux colosses (700 tonnes pour le plus imposant) vont enjamber la Roya entre Breil et Fontan. Le pont d’Ambo sera installé dans la nuit du 12 au 13 octobre, celui du Caïros la nuit du 13 au 14.

Deux ans après avoir été défigurée, la RD 6204 a repris forme. La route qui remonte la Roya est entièrement asphaltée, consolidée, élargie ou soutenue par des écailles de béton par endroits.

On y croise encore des engins de chantier, quelques feux alternants, le temps des derniers raccordements. Mais "l’objectif sera atteint. En fin d’année, la RD 6204 sera revenue en circulation normale", promet Xavier Pelletier, le "préfet vallées".

Prochain défi: les ponts. Après les ouvrages définitifs d’Ambo et du Caïros suivra celui de l’Aigara, à Breil (60 mètres), fin 2022 - début 2023. Ceux des 14-Arches et du Bourg-Neuf, à Tende, sont attendus en 2023.

Un tunnel nommé désir

Plus haut, la station de Castérino devrait être (enfin !) désenclavée juste à temps pour la saison hivernale. Le raccordement de la RD 91 est prévu "d’ici la fin de l’année", assure le préfet Pelletier.

Reste LE gros morceau: le tunnel du col de Tende. Après d’innombrables péripéties, le nouveau tube devrait être livré en octobre 2023, son vieux voisin réaménagé puis rouvert en 2025. La liaison historique avec l’Italie en dépend.

Dans la Vésubie et la Tinée, les axes majeurs ont été rétablis. Après l’axe principal de la Vésubie, la route du Boréon constituait un immense défi: elle a été rouverte à l’été 2021. La Madone de Fenestre aura attendu début juillet dernier. Prochaine étape : les ponts Maïssa et de Venanson, à Saint-Martin-Vésubie.

Les ouvrages installés après la tempête ne sont que temporaires. Selon le maire, ce sera pour le printemps 2023.