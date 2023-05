"Dès qu'il s'agit de faire joujou avec son tuyau...": Silvio Berlusconi et un village des Alpes-Maritimes au cœur de la chronique de Charline Vanhoenacker

Dans les Alpes-Maritimes, le maire de Chateauneuf-Grasse avoue son impuissance. Il a un mal fou à faire respecter les restrictions en eau dans sa petite commune pour faire face à la sécheresse.

En cause? Le comportement de résidents "VIP" de Chateauneuf-Grasse, comme Silvio Berlusconi, par exemple. L'ancien premier ministre italien fait partie des habitants qui consommerait le plus. "L'équivalent d'une maison de retraite de 200 personnes", précise le maire. Normal, sa propriété dispose de trois piscines et 14 hectares de jardin.

L'affaire a visiblement inspiré Charline Vanhoenacker. Dans sa dernière chronique sur France Inter, l'humoriste torpille le comportement de ces ultra-riches en pleine période de sécheresse et évoque le cas de Chateauneuf-Grasse.

"On connaît Silvio..."

"Le rapport que ces gens ont avec le liquide me dépasse. Les riches s'en foutent des ressources en eau. Ils pompent tout ce qu'il y a à pomper. Quand il n'y aura plus d'eau, ils en achèteront une ailleurs. Ils font déjà ça avec leurs usines, alors avec leur jacuzzi", démarre-t-elle.

Avant d'attaquer le premier ministre italien: "Silvio Berlusconi habite ce village. Il est accusé de gaspiller énormément d'eau. On connaît Silvio. Dès qu'il s'agit de faire joujou avec son tuyau, on peut compter sur lui. Faut vraiment qu'il arrête de passer du temps dans sa piscine. Après il a la peau toute fripée et il est obligé de dépenser beaucoup d'argent en chirurgie."