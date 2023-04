Des pointes à 40 °C, sécheresse inédite, risques d'incendies... l'Espagne se prépare à des chaleurs historiques dès cette semaine

De très nombreux records de chaleur risquent de tomber cette semaine en Espagne. Nos voisins se préparent à vivre un épisode de canicule dès le mois d'avril. Des températures de l'ordre de 40 °C sont attendus sur le territoire ibérique.

De 35 à 40 °C attendus

L'agence météorologique espagnole, l'Aemet, confirme que le pays va faire face à "des températures exceptionnellement élevées pour cette période de l'année". Elles atteindront "jeudi et vendredi 35 °C dans la moitié sud et la vallée de l'7bre et 40 °C dans le Guadalquivir".

Cette vague de chaleur est liée à une "masse d’air très chaude et sèche, d’origine africaine, sur l’Espagne continentale et les Baléares", poursuit le prévisionniste espagnol.

Ces températures seront supérieures de "6 à 10°C" en moyenne aux normales de saison, précise l'Aemet. Mais dans certains endroits, elles dépasseront même de "15 à 20 degrés" les valeurs normales de la fin avril, a précisé sur Twitter le porte-parole de l'agence, Ruben del Campo.

Forte inquiétude pour la production agricole

Si elle se confirme, cette canicule pourrait être "la plus intense de celles enregistrées en avril depuis qu’il existe des données", c’est-à-dire depuis 1961.

Des températures dignes du mois de juillet qui ont auront un effet sur une agriculture "les deux genoux à terre" pour reprendre l'expression de l'agroclimatologue Serge Zaka. Selon les remontées du terrain, 3,5 millions d'hectares ("333 fois la taille de Paris") seraient perdus pour cette année. Et comme il l'explique, en l'état actuel, les agriculteurs ne peuvent espérer rien faire pousser.

Pays européen en première ligne face au changement climatique, avec près de 75% de son territoire en voie de désertification selon l'ONU, l'Espagne a connu l'an dernier son année la plus chaude jamais enregistrée, avec plusieurs vagues de chaleur caniculaire, selon l'Aemet.

Je suis effaré des remontées de la catastrophe agricoles nationales espagnoles.

➡️ la sécheresse sur 60% des surfaces & >-50% production nationale en céréales 🤯

➡️ 3.5 millions d'ha (333 fois la taille de Paris !) sont définitivement perdus. 3.5 M d'ha ! 😱

Pas de pluie significative en Catalogne depuis 32 mois

En Catalogne, comme le rapporte Franceinfo, l'est de l'Espagne vit sa pire sécheresse "depuis le début des relevés météorologiques en 1905", révèle le quotidien El País. La région, qui n'a pas reçu de pluie significative depuis 32 mois, est en état d'alerte depuis novembre. Mais au risque élevé d'incendie – l'Espagne est déjà sur un record de surfaces brûlées depuis le début de l'année, avec 54.000 hectares touchés au 23 avril –, c'est la crainte autour de la pénurie d'eau potable qui se fait ressentir.

Sur place, un des réservoirs qui approvisionnent en eau les 7,7 millions d'habitants n'est qu'à 6 %.

"Du jamais-vu depuis sa construction dans les années 1960", se désespère le maire d'une bourgade. Les poissons sont même pêchés et transvasés pour éviter qu'ils ne meurent, faute d'oxygène. Et la consommation de l'eau est restreinte à 230 litres par personne. Une situation qui devrait empirer avec la canicule attendue.