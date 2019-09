Dans le cadre de la politique de transition énergétique du gouvernement, le service de maintenance des bâtiments publics a réalisé, durant les congés d’été, une installation de panneaux solaires thermiques à l’école des Révoires.

Grâce à cette nouvelle production solaire thermique, l’école est autonome à 100 % en eau chaude sanitaire. Cette installation permet en effet de produire les 1 000 litres de besoins journaliers.

La caserne des pompiers de Fontvieille bientôt autonome électriquement à 27 %

Rappelons que, fin d’année 2018, une installation solaire photovoltaïque a été installée en toiture de cet établissement, offrant une autosuffisance électrique de 20 %. Cette production permet une économie d’électricité supplémentaire et une progression de l’autosuffisance qui passe à 25 %.

Prochaine étape pour le service de maintenance des bâtiments publics : l’installation de près de 500 m2 de panneaux solaires photovoltaïques en toiture de la caserne des pompiers de Fontvieille, avant la fin 2019.