Des panneaux explicatifs sur l’aire marine éducative à Monaco

C’est une bande littorale allant du pied du Rocher jusqu’au bout de la digue Rainier III devenue en 2019, une aire marine éducative placée sous la responsabilité de l’Association monégasque pour la protection de la nature et "administrée", selon une tradition établie par des enfants.

Chaque année, des élèves sont en charge du site et mettent en place une action pour la mer dans le cadre du projet.

La première génération d’élèves avait amorcé le projet, la deuxième avait posé des plaques « ici commence la mer ». Cette année les élèves « responsables » en classe de 7e A à l’école de Fontvieille ont voulu mettre en place des panneaux de sensibilisation le long du site de l’aire marine.

C’est ce qu’ils ont présenté avec entrain au souverain venu inaugurer les lieux.

Les panneaux, six au total en français et en anglais, forment un cheminement : un panneau général sous le Musée océanographique présentant le site ; un panneau "espèces animales et végétales" le long de la promenade, dans l’axe de l’épave du Toulonnais ; un panneau "déchets" avec leur temps de dégradation et un panneau "que faire" sur le solarium.

Puis un panneau "poissons-pêche" avec un focus sur les tailles de capture et les périodes préconisées et un panneau général sur la partie supérieure de la gare maritime.

Sur ces panneaux, des QR Code renvoient à une page Instagram sur laquelle on trouve un film présentant l’aire marine protégée et des informations complémentaires.