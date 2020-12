Des filets usagés transformés en lunettes: ces pêcheurs ont trouvé comment valoriser leurs déchets

Questions à François van den Abeele, président fondateur de Sea2See

Depuis son lancement, la société de François van den Abeele, entrepreneur belge installé en Espagne, a collecté près de 400 tonnes de déchets marins. Ceux-ci constituent la matière qui, depuis 2017, est ensuite transformée en montures de lunettes issues à 100% du recyclage.

Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la création de montures de lunettes à partir de matières recyclées?

Le monde de la lunette, ce n'est que du plastique

L’idée est née en 2015. Je suivais des marques qui fabriquaient de la fibre à partir de PET recyclé: de la bouteille en plastique. Je suis très soucieux de ce qui se passe en mer et en montagne et il se trouve qu’à cette époque, je commençais à porter des lunettes. Or, le monde de la lunette, ce n’est que du plastique! Dans le même temps, je venais d’un échec professionnel et j’avais envie de faire quelque chose qui ait du sens. J’avais donc l’idée des lunettes, mais il fallait trouver la matière première.

Comment en êtes-vous venu spécifiquement aux filets de pêches, plutôt qu’à d’autres déchets marins?

C’est vrai qu’au départ, je ne savais pas si c’était possible, mais j’ai commencé à me renseigner, notamment avec la région de Catalogne. J’ai alors fait la connaissance d’une société de gestion des déchets. Ensemble, on a analysé tous les déchets venus de la mer. On est arrivé à la conclusion que les plus meurtriers sont ceux issus de la pêche. On s’est ensuite renseigné pour savoir ce qui était fait de ces déchets: rien!

On s’est d’abord mis d’accord avec une confrérie de pêcheurs (les prud’homies en Espagne, Ndlr) et aussi avec l’organisation qui gère les ports en Catalogne pour pouvoir installer les containers. Et voilà! Petit à petit, on a commencé à récolter comme ça: dans un port, deux ports, trois ports, jusqu’à vingt-sept ports.

Ça n’a pas marché tout de suite, mais on a fini par identifier le polyamide 6.

Ensuite, j’ai été au Mido, la grande foire mondiale de l’optique à Milan, et j’ai été voir des producteurs de lunettes. J’ai trouvé une société italienne, qui m’a dit "Essayons". Nous avons démarré des tests. Ça n’a pas marché tout de suite, mais on a fini par identifier le polyamide 6, le nylon d’un certain type de filets, comme étant la meilleure matière.

Comment s’est nouée votre collaboration avec les pêcheurs du sud de la France ?

C’est l’Apam qui m’a contacté. Le projet me plaisait car au départ, ils travaillaient avec une association de réinsertion. Il y a toutefois une vraie question logistique, notamment celle du transport, dont le coût est très élevé pour des quantités qui ne sont pas très importantes. Maintenant, j’espère que ça grandira.

Ici, en Catalogne, on a des emballeuses qui permettent de compacter les filets, qu’il n’y a pas à Martigues. Donc il y a beaucoup de "big bags" et donc un volume important. Peut-être pourrait-on envisager d’installer une emballeuse sur ce port... C’est juste une histoire de logistique: tant qu’on arrive à rentrer dans nos frais, c’est suffisant, il faut le faire.

Désormais, la collecte de Sea2See dépasse les frontières de l’Europe et de la Méditerranée…

Oui, on a commencé à travailler au Ghana et là, c’est magnifique! On fait le double de ce qu’on va faire à Martigues… tous les mois! Et il y a un aspect plus social: là-bas, ils ont beaucoup de déchets car les systèmes de collecte sont faibles, de recyclage n'existent pas.

On a créé une nouvelle source de revenu grâce à ça.

Or tous les gens vivent de la pêche et la côte est jonchée de déchets. On a donc mis en place un réseau de collecte dans tout le pays et on paye les gens au poids. On m’a dit : "Ça veut dire qu’il y a de l’argent par terre." Oui, en quelque sorte: on a créé une nouvelle source de revenu grâce à ça.

On essaye maintenant de se lancer au Sénégal.

Combien faut-il de filets de pêche pour réaliser une monture et quelle chance a-t-on, en achetant une paire de lunette Sea2See, qu’elle soit produite à partir des filets issus des côtes varoises et bucco-rhodaniennes ?

Il faut 35 grammes ! Et encore, maintenant, on fait des lunettes super légères qui pèsent 15 grammes. Or, on a cinquante tonnes de matière en attente. Il faudra donc patienter jusqu’à la saison 2022 pour pouvoir acheter des lunettes chez l’un des 3.300 opticiens (dont 1.600 en France, Ndlr) qui distribuent Sea2See à travers le monde.

En fait, on a beaucoup plus de matière que ce dont on a besoin. L’idée pour 2021, c’est de monter notre propre usine de recyclage, là où, aujourd'hui nous passons par une entreprise spécialisée, afin de traiter. 2500 tonnes par an.

On fait des tests avec notre matière recyclée, pour voir ce qu’on peut faire d’autre.

On ne serait alors plus seulement sur de la lunette, mais aussi du textile, comme mon masque, fait à 100% à partir de fibre plastique. On fait des tests avec notre matière recyclée, pour voir ce qu’on peut faire d’autre. On s’est par exemple rapproché d’une société bordelaise qui fait des dérives de planches de surf. Nous avons aussi lancé des montres.

Le but, c’est de montrer qu’on peut faire un produit, qui a une belle histoire, qui est durable, et de qualité. Et ça marche parce que désormais les consommateurs veulent se sentir utiles et donner du sens à leur consommation.