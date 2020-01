Des dizaines de milliers d'Australiens évacuent des villes du sud-est face aux incendies

L'état d'urgence a été décrété dans le sud-est de l'île-continent, la région la plus peuplée, et ordre a été donné vendredi à plus de 100.000 personnes d'évacuer dans trois Etats.

"Aujourd'hui, il s'agit de sauver des vies", a averti la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.

"Nous avons littéralement vu partir des dizaines de milliers de personnes", a témoigné le chef des pompiers de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons.

"Notre message était de vous assurer de partir hier (vendredi, ndlr). Partir jusqu'à aujourd'hui, c'est prendre un risque, attendre une demi-heure de plus, c'est prendre un risque plus grand", a-t-il dit.

Touristes et habitants du sud-est du pays ont ainsi abandonné leurs lieux de villégiature estivale ou leurs logements. Les autoroutes reliant les villes du littoral à Sydney et d'autres grandes villes étaient engorgées par de longues files de voitures.

La journée de samedi promet d'être "longue" et difficile, selon M. Fitzsimmons.

Les températures caniculaires attendues samedi - dépassant les 40°C - s'accompagneront en effet de vents violents qui risquent d'attiser les centaines de feux de forêts brûlant à travers le pays depuis quatre mois, dont la plupart sont hors de contrôle.

3.000 militaires réservistes déployés