Dès 2024, les déchets plastiques à usage unique auront disparu à Monaco

La Principauté poursuit son combat contre le plastique. Après l’interdiction des sacs de caisse en plastique à usage unique en 2016, des pailles et touillettes en plastique en 2019 puis des ustensiles de tables, des cotons-tiges et des lâchers de ballons de baudruche l’année dernière, le gouvernement accentue sa transition vers un monde plus respectueux de l’environnement.

Les prochaines échéances ont été fixées sur trois ans a rappelé Valérie Davenet, directrice de l’Environnement, à l’occasion de la remise des certificats de participation à la Semaine européenne de la réduction des déchets 2020, hier, au musée Océanographique.

2022: fin des emballages autour des fruits et légumes

La première en 2022 avec une nouvelle série d’interdiction concernant les jouets en plastique offerts dans les menus enfants, les sachets de thé ou de tisane en plastique non biodégradables, les emballages plastiques autour de certains fruits et légumes frais non transformés et les étiquettes en plastique non compostable et biosourcées sur les fruits et légumes.

Le secteur de la restauration à emporter devra également prendre le réflexe de ne plus distribuer de couverts jetables gratuitement et systématiquement. Fourchettes, cuillères et couteaux vont devenir payants.

Dans cette logique, et afin de favoriser les déjeuners zéro déchet, les employeurs devront mettre à disposition de leurs salariés de la vaisselle réutilisable sur les lieux de travail.

2023: tickets de caisse seulement sur demande

En 2023, les restaurants ne pourront plus utiliser de vaisselle jetable lorsque les repas de leurs clients seront pris sur place.

Par ailleurs, les tickets de caisse, de carte bleue ou de bons d’achat ne seront plus imprimés automatiquement. Les clients pourront obtenir leur ticket uniquement sur demande.

2024: cap sur les ustensiles de table

Une nouvelle série d’interdictions vise cette fois-ci les ustensiles de table. D’ici 2024, il faudra apprendre à se passer des boîtes et saladiers, des plateaux-repas, des barquettes et des sachets de sandwich en plastique à usage unique.

Ces futures réglementations s’inscrivent dans le cadre de la politique lancée il y a 5 ans par le gouvernement avec l’adoption du plan de prévention et de gestion des déchets à 2030.

Objectifs: limiter l’incinération des déchets de Monaco, réduire la part de déchets en plastique incinérés, accroître la valorisation matière des déchets et renforcer la sensibilisation du public.