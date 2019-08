Dépression, bizutage, syndrome d'asperger... Qui est Greta Thunberg, Suédoise de 16 ans devenue le visage de la défense de l’environnement?

Mettre les pieds dans le plat, rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sous le coude, et secouer le monde sans prendre de gants. Voilà la patte, et assurément le projet de Greta Thunberg le 23 septembre lors du Sommet de l’ONU sur l’action climatique.

Citée pour le prix Nobel de la Paix 2019, la Suédoise multiplie les discours percutants avec l’ombre d’une machine derrière elle.

Ses parents, un acteur et une chanteuse réputés qui ont mis leur carrière entre parenthèses, et un homme, Ingmar Rentzhog. Cofondateur de la start-up We Don’t Have Time (Nous n’avons pas le temps), il avait été le premier à poster un message larmoyant sur internet le premier jour de la grève de Greta.

Quatre jours plus tard, sortait sa première autobiographie… Un spécialiste des relations publiques qui aurait de plus des ramifications avec les milieux de la finance et de la politique et aurait rencontré les parents de Greta en mai 2018 (trois mois avant sa grève) lors d’une conférence sur le climat.

Un homme qui ne serait pas étranger aux discours coup de poing de Greta, tel celui tenu lors de la COP 24 en Pologne, fin 2018.

"En 2078, je fêterai mes 75 ans, si j’ai des enfants peut-être qu’ils passeront cette journée avec moi, peut-être qu’ils me demanderont de parler de vous. Peut-être qu’ils me demanderont pourquoi vous n’avez rien fait alors qu’il était encore temps d’agir. Vous dîtes que vous aimez vos enfants par-dessus tout et pourtant vous volez leur futur devant leurs yeux (...) Nous ne pouvons résoudre une crise sans la traiter comme telle."