Déjà testé avec succès à New York, ce procédé de "restauration écologique" est à l'essai au port de Fontvieille à Monaco

À ceux qui se demandent à quoi servent ces étranges blocs placés mardi à fleur d’eau dans l’avant-port de Fontvieille, la réponse est claire : ils participent à la valorisation écologique de la Principauté.
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