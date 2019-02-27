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      Les blocs de béton agissent comme des bassins de roches naturelles pour favoriser le développement d’un écosystème de plancton marin en son cœur et ainsi créer une dynamique pour la nature dans les eaux du port.

      Restauration écologique dans le port de Fontvieille

      La "course" pour la planète du prince Albert II au pays de Tintin
      L’identité visuelle de «Ducasse sur Seine» est signée Pierre Tachon, directeur artistique de Ducasse Paris. Le logo est construit comme un blason. Sa forme oblongue, inspirée des courbes du navire, contient en son cœur une Tour Eiffel et des flots très stylisés qui évoquent les ondulations de la Seine.

      Ducasse joue la carte écolo au pied de la Tour Eiffel
      Au musée Hergé, le souverain a eu la surprise de recevoir un tirage photographique de sa mère, la princesse Grace, lors d’une rencontre avec Hergé.

      La course pour la planète du Prince au pays de Tintin

      Déjà testé avec succès à New York, ce procédé de "restauration écologique" est à l'essai au port de Fontvieille à Monaco

      PAR Cédric VéRANY Mis à jour le 27/02/2019 à 08:20 Publié le 27/02/2019 à 07:06
      Mis à jour le 27/02/2019 à 08:20 Publié le 27/02/2019 à 07:06
      Les cinq "tide pool" ont été installées hier dans la journée au pied de l’avant-port de Fontvieille.

      Les cinq "tide pool" ont été installées hier dans la journée au pied de l’avant-port de Fontvieille. Photo Sébastien Botella

      Déjà testé avec succès à New York, ce procédé de "restauration écologique" est à l'essai au port de Fontvieille à Monaco

      Par Cédric VéRANY Le 27/02 à 07h06 MàJ 27/02 à 08h20

      Cinq blocs ont été installés à fleur d’eau dans l’avant-port, ce mardi, pour agir comme des réserves naturelles et favoriser le développement de la biodiversité dans cet univers urbain

      À ceux qui se demandent à quoi servent ces étranges blocs placés mardi à fleur d’eau dans l’avant-port de Fontvieille, la réponse est claire : ils participent à la valorisation écologique de la Principauté.

      La suite du direct