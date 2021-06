DEEPTECH: Aider à construire une agriculture nouvelle

Quel est votre parcours?

Après ma formation initiale de docteur en microbiologie, avec une spécialisation sur les associations entre les plantes et les micro-organismes du sol, j’ai co-créé la start-up en 2017 avec mon associée Christine Poncet, ingénieure agronome.

Pourquoi avoir créé cette start-up?

Notre objectif est de répondre à l’enjeu de la transition agro environnementale en valorisant les écosystèmes. D’ici 2050, il y aura 9,5 milliards d’êtres humains à nourrir sur la planète avec moins de terres agricoles disponibles, moins de ressources pour produire et dans un contexte de réchauffement climatique qui fragilise les systèmes agricoles tels qu’ils sont pensés à l’heure actuelle. C’est un immense défi à relever dans un laps de temps très court. Les consommateurs sont de plus en plus vigilants sur la qualité des aliments et recherchent des produits dépourvus de résidus chimiques.

Comment Mycophyto révolutionne-t-elle le secteur ?

L’industrialisation du monde agricole et l’utilisation massive des produits chimiques dresse le constat d’une réduction de la vie dans les sols sur les terrains agricoles. Concrètement, notre métier consiste à retrouver des traces de vie dans les sols et à revitaliser ceux-ci permettant in fine d’avoir un système agricole plus autonome et durable et résilient. Après avoir identifié les champignons mycorhiziens présents dans les parcelles de terrain agricole, notre processus technologique va permettre de multiplier ces derniers en maintenant la biodiversité initiale, pour ensuite, les réintroduire dans leur terre d’origine et mettre en place l’association avec les plantes cibles de la culture. Notre procédé va permettre de déterminer et mettre en place des couples plantes/champignons adaptés à un type de sol et à un climat bien précis. A leur contact, les racines des plantes vont puiser naturellement les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour se développer, mieux se défendre face aux aléas climatiques et biologiques et augmenter leur productivité en fruits et/ou fleurs (https://www.reussir.fr/contenu-partenaire-decouvrez-les-dernieres-avancees-sur-les-champignons-mycorhiziens-pour-les).

Quels sont vos objectifs cette année et votre ambition à 5 ans?

Cette année, l’enjeu est d’accélérer le déploiement commercial de nos offres et de s’ancrer dans nos filières agricoles qui sont les plantes à parfums aromatiques et médicinales, la vigne, l’arboriculture et le maraîchage. Nous avons également pour objectif une levée de fond sur la fin d’année. Sur les cinq prochaines années, notre objectif est de s’implanter comme leader sur un marché qui est en structuration avec des fortes prévisions de croissance (www.mycophyto.fr).