Découvrez l’Overboat, un scooter électrique tendance qui survole les flots à Mandelieu

Oublier tous vos préjugés et toutes vos réticences à l’égard des jet-skis et autres scooters des mers, qui polluent bruyamment la Grande bleue en troublant la quiétude des baigneurs, dans des gerbes d’écume rageuse. L’Overboat est là pour vous réconcilier avec cet engin qui s’adresse à tous dès l’âge de 16 ans, sans permis bateau.

Depuis cet été, c’est le Riviera Boat club qui commercialise ce scooter à propulsion électrique, conçu made in France par la société Nocean à Sète. Au départ du ponton de l’îlot du Golf (681 avenue de la mer) à Mandelieu, départ au large par le canal de la Siagne afin de tester "la bête".

Un style Riviera

"L’Overboat, c’est un engin hybride entre le jet-ski et la planche à voile, un hydroptère qui vole à environ 80cm au-dessus de l’eau, précise Christopher le loueur. Le décollage se réalise au fur et à mesure que l’on prend de la vitesse, et à vitesse constante, on survole."

Depuis l’un de leur bateau d’escorte on enfile le gilet, et hop, nous voilà mains sur le guidon, face à l’écran digital qui nous indique si l’on est en mode foil, en marche avant. L’overboat au look "Riviera", profilé et stylé, en est équipé de trois. Un à l’arrière pour le moteur, et deux à l’avant sous les flotteurs, qui agissent comme des ailes d’avion, pour réguler la hauteur du vol.