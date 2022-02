Décharges illégales à Spéracèdes : l’Aspic demande à la ministre Barbara Pompili d’enquêter

Par le biais de son avocat, Me Gérard Germani, l’Aspic a écrit à la sous-préfète de Grasse pour dénoncer les "manœuvres" en cours dont le but semble être d’offrir une "issue de secours" aux "responsables et commanditaires" de la construction de cette piste en dehors de toute autorisation administrative.

L’association demande instamment à la représentante de l’État "de renoncer officiellement à la poursuite de ce plan catastrophique" et met en copie de sa sommation… la ministre de la Transition écologique. La missive est accompagnée de documents photographiques.

Me Germani dénonce ce "Déballe gate" et la multiplication des décharges sauvages du BTP dans le Pays de Grasse, pourtant classés au patrimoine mondial de l‘Unesco. En conclusion, l’avocat demande à Barbara Pompili "d’ordonner une enquête administrative".