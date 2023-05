Intempéries: des crues endommagent des passages provisoires construits après la tempête Alex dans la Roya

Ils ont connu pire, bien pire, surtout les 2 et 3 octobre 2020. Mais les habitants de la haute Roya ont pu constater que le fleuve du même nom était en légère crue, ce dimanche. Conséquence: certains passages provisoires aménagés lors de la tempête Alex ont souffert.

C’est le cas notamment du passage à gué du pont des 14 Arches, à l’entrée de Tende. " Il a été un peu impacté, constate-t-on au Département des Alpes-Maritimes. Ce passage était conçu pour être fusible en cas de crue." Il ne servait qu’aux engins de chantier, et sera bientôt réaménagé. Rien de rédhibitoire, donc. Les automobilistes empruntent le pont provisoire voisin. Le passage du Bourg-Neuf, lui, est intact. Les autres ne dépendent pas du Département.

D’autres passages secondaires ont souffert dans la haute Roya. Damien BIARD / Nice Matin.

"Seuls des passages à gué de travaux ou secondaires sont atteints. Ceux qui comptent n’ont rien, témoigne Damien Biard, un résident tendasque, photos et vidéos à l’appui. Le seul truc, c’est qu’ils doivent refaire les passages pour continuer leurs travaux post-Alex. On peut se demander s’ils n’auraient pas dû mieux les dimensionner pour éviter cet inconvénient..."

Un autre ouvrage endommagé au-dessus du Refrei, dans la vallée de la Pia. Damien BIARD / Nice Matin.

En cause? Des précipitations plus fortes côté italien, conjuguées à la fonte des neiges. "Elles gonflent la Roya et le Refrei, et les passages busés provisoires de Tende prennent cher", commente Damien Biard sur Facebook.

Pas de quoi contrarier la reconstruction de la Roya pour autant. Le Département a annoncé la fin des grands travaux en 2023. Il aura injecté dans ces travaux titanesques plus de 300 millions d’euros.