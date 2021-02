De mystérieuses créatures découvertes sous 900 mètres de glace en Antarctique

sorte d'éponge

Ils ont ainsi pu observer 15 éponges fixées avec une tige, une éponge fixée directement à un rocher, et 22 organismes encore non identifiés.

Comme le rapporte le site de Phys.org, la surprise des scientifiques présents sur place ne provient pas de la forme de vie en elle-même, mais plutôt de son état stationnaire. Semblable à une éponge, l’organisme dépend entièrement de la richesse nutritive de son environnement.

"Cette découverte fait partie de ces heureux accidents qui poussent les idées dans une autre direction et nous montrent que la vie marine de l’Antarctique est incroyablement spéciale et incroyablement adaptée à un monde gelé", a déclaré l’océanographe Huw Griffiths, auteur principal de l'étude relatant cette découverte, publiée ce lundi dans Frontiers of Marine Science.

Mais pour comprendre comment cet organisme aussi coriace a réussi à survivre autant d’années sous plusieurs centaines de mètres de glace, dans une région du monde particulièrement inhospitalière, les scientifiques en charge de cette découverte vont devoir rivaliser d’ingéniosité.

En effet, la zone de recherche est non seulement située à 900 mètres de profondeur, mais aussi très éloignée du camp de base, à plus de 260 km des laboratoires. C’est donc avec des moyens limités que les chercheurs vont "devoir trouver des moyens nouveaux et innovants" de mener leurs études à bien.

De nouvelles expéditions auront ainsi lieu dans les mois à venir afin de mieux comprendre comment cet être vivant ressemblant à une éponges réussit à survivre.