Dans le Gard, un maraîcher cultive ses légumes à l’ombre des arbres

Et au milieu des pommiers poussent des poivrons… Sur les Terres de Roumassouze à Vézénobres (Gard), les grands peupliers offrent une ombre encore bienvenue en ce début octobre. Notre hôte, Denis Florès, et son épouse sont depuis plus de dix ans à la tête d’une ferme de 11 hectares, cultivés en bio, comme il en existe peu en France.

Sa spécificité? L’agroforesterie, ou l’art de planter des arbres au milieu des champs de fruits et de légumes. Et inversement.

"Une agriculture différente, avec un sol vivant"

"Ce site est un des plus anciens en agroforesterie d’Europe, précise notre hôte. Nous avons des peupliers âgés et nous plantons des arbres fruitiers dans le verger maraîcher." Ainsi les tomates poussent à l’ombre des chênes, les poivrons au pied des pommiers et les salades entre les poiriers et les frênes.

"Je suis assez jusqu’au-boutiste, explique-t-il.

"Je ne voulais pas de plastique, pas d’engrais, pas de filets anti-insectes et peu d’eau."

Denis Florès

"Je voulais aller vers une agriculture différente, avec un sol vivant et préservé."

Un sol où poussent 60 espèces de fruits et de légumes différentes, lui permettant de vendre en direct à une AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) à Alès en moyenne 42 paniers par semaine tout au long de l’année, et d’accueillir quatre mois de l’année des familles pour la cueillette aux champs.