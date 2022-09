Dans la haute-Roya, la pêche reprend ses droits

Après le Covid-19, la tempête Alex et l’ouverture retardée de la saison*, les planètes n’étaient pas vraiment alignées pour que la pêche en rivière soit bonne dans la vallée de la Roya. Et pourtant, l’activité a réussi à redémarrer. L’association des pêcheurs de Tende a constaté une hausse de la fréquentation. "On était à 70%, 80% d’une saison standard", annonce son président, Cyrille Leja. Le nombre de cartes de pêches délivrées a quasiment quadruplé: "On a vendu entre 300 et 400 cartes toutes confondues (à l’année, à la semaine ou à la journée), contre 100 en 2021."

"C’est encourageant, avoue le président de l’association halieutique. On a réussi à avoir une bonne saison, malgré les contraintes logistiques et structurelles."

"70% des parcours ouverts"

Deux ans après, les stigmates de la tempête n’ont toujours pas disparu. Si l’immense majorité des routes ont été reconstruites, il reste des secteurs difficiles d’accès. Le lac de Castérino par exemple. La RD 91 qui y conduisait n’a toujours pas été rétablie. Et puis il y a certains cours d’eau où la pêche reste interdite. C’est le cas de la Roya qui a été ravinée par les eaux en furie et ce qu’elles ont charrié.

Au final, seuls "70% des parcours de pêche étaient ouverts". Mais l’association a réussi à récupérer d’anciens adhérents et à en drainer de nouveaux au travers de nombreuses actions.

"De très bons signaux"

"On a fait énormément de choses pour attirer les gens sur notre territoire, soutient le président de l’association des pêcheurs de Tende. Des actions de communication, des actions de sensibilisation avec les enfants, de l’empoissonnement avec le projet River Rebirth…"

Fin février, l’association avait déversé 200kg de truites dans les torrents de la Bieugne et du Refreï. En août 2021, des milliers d’alevins avaient également été lâchés dans plusieurs vallons au-dessus de Tende pour repeupler les cours d’eau lessivés. Leurs actions ont semble-t-il payé.

"Il y a plein de poissons aujourd’hui dans le vallon Inferno qui descend de la vallée des Merveilles, s’enthousiasme Cyrille Leja. Les signaux sont très bons."

Objectifs pour 2023

La saison 2022 bouclée, le président scrute l’horizon. "La saison prochaine devrait ouvrir en mars, normalement. On ne sait pas encore quels cours d’eau seront ouverts, c’est la préfecture qui décide, mais on espère rouvrir les parcours dans la Bieugne et du Refreï", confie le président.

"On va amplifier nos opérations d’empoissonnement et d’alevinage, ajoute-t-il. Et aussi booster notre communication pour attirer de nouveau pêcheurs."

L’association prévoit notamment de lancer des produits dérivés en partenariat avec le magasin de sport Stella Alpine, à Tende. L’objectif? "Faire de la pêcher un levier de développement touristique pour la commune" en s’appuyant sur les collectivités territoriales et le mécénat.

"On est en étroite collaboration avec la mairie, assure Cyrille Leja, qui est conseiller municipal à Tende. Cette année, nous avons reçu l’aide du Département qui a participé au projet de repeuplement des rivières. Tout comme la FNAIM Côte d’Azur ou le Crédit Agricole. Leur aide financière a été très utile puisqu’une opération d’alevinage coûte vite 15.000 euros."

Un étang dans les tuyaux

Et l’association se projette encore plus loin. Elle espère créer un étang de pêche en eaux closes juste après le camping de Tende. Le projet estimé à 500.000 euros a été déposé sur la plateforme Purpoz, mise en place par l’État pour recenser les projets qui permettront de revitaliser les vallées détruites par la tempête Alex, et financer ceux qui seront sélectionnés.

"C’est un projet structurant pour l’avenir, estime le Tendasque. Il permettra de créer une activité de pêche de loisir sur la commune pour les habitants, les scolaires et les pêcheurs. On envisage d’y organiser des concours. Et puis, il permettrait de créer des emplois et de faire venir des gens durablement."

S’il voit le jour, il s’agirait du seul étang de ce type dans le département et de toute la zone italienne proche. De quoi rebooster l’attractivité de la vallée.

*Le 12 mars dernier était la date officielle de l’ouverture de la pêche dans les rivières. Mais elle avait été avortée par un arrêté préfectoral, pris la veille, qui instituait "une réserve de pêche dans les cours d’eau et plans d’eau de la Roya" et y interdisait cette activité jusqu’au 31 décembre 2022, pour préserver le milieu aquatique après la tempête Alex. Un nouvel arrêté du 14 avril avait finalement autorisé la pêche, mais seulement dans les rivières situées en amont du Lac des Mesches, la Fontanalbe, la Valmasque et le vallon de l’Inferno, en plus des lacs de moyenne montagne.