Dans ce village du haut pays niçois, on plante de nouveaux arbres pour remplacer ceux "fragilisés" par le réchauffement climatique

Le saviez-vous? Les forêts du haut pays niçois doivent opérer une mue. Les épicéas, affaiblis par le réchauffement climatique, souffrent, rongés par un insecte.

Les facteurs basés à Cagnes-sur-Mer cherchaient une action qui rentrerait dans le cadre de la politique de Responsabilité sociale et environnementale du groupe La Poste. Alors, l’Office national des forêts leur a conseillé de planter des mélèzes, plus résistants.

Résultat, 250 jeunes arbres ont été plantés sur la commune de Roure en septembre, puis baptisés ce mardi.

"Les arbres sont fragilisés"

"Le mélèze est plus adapté au réchauffement climatique", explique Florent Battiston, responsable de l’unité territoriale de l’ONF Nice-Mercantour.

"Avec le réchauffement climatique, on a une hausse des températures, à laquelle les épicéas sont moins adaptés. Dans le même temps, on a un insecte ravageur (le scolyte) qui était déjà présent. Avant, les forêts arrivaient à se défendre, mais les arbres sont maintenant fragilisés. C’est comme les humains: quand on est fatigué, on chope des maladies".

Plusieurs secteurs touchés

Le secteur Roure a donc été choisi parce que les épicéas avaient été touchés par l’insecte. Florent Battiston indique que d’autres endroits sont fragilisés: Roubion ou Saint-Martin-Vésubie.

Pour autant, il se veut rassurant. "On perçoit une recrudescence des attaques, mais la forêt ne meurt pas. À moyen terme, ça va bouleverser la composition des forets du département. Soit on laisse faire la nature et on aura des forêts faibles. Soit on l’accompagne, en installant des mélèzes. C’est aux propriétaires fonciers et aux collectivités de le faire. Pour l’instant les communes sont proactives, pas mal d’actions sont menées".