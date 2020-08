Curieux et téméraire: on en sait plus sur le poisson mordeur qui a sévi sur la Côte d'Azur et dans le Var

On est loin du "shark" cher à Steven Spielberg. Docteur en biologie marine à l’institut océanographique Paul-Ricard, Rémy Simide est aussi formel que son confrère Pascal Romans, responsable du Biodiversarium de Banyuls-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales.

Curieux et téméraire

Depuis le début juillet, une dizaine de baigneurs ont été victimes de ce poisson mordeur, dans le Var, d’abord à Saint-Raphaël puis à La Seyne-sur-Mer, puis à Monaco et Antibes.

Il y a quelques jours encore, c’est sur la plage de Leucate dans l’Aude que le « monstre » a de nouveau attaqué un nageur.

Toujours le même mode opératoire : c’est dans quelques dizaines de centimètres d’eau que le coupable sévit, s’attaque aux jambes voire aux pieds des baigneurs, y laissant sa marque : rarement plus d’un ou deux points rouges… dont s’échappent dans le pire des cas quelques gouttes de sang.

Sur la base d’une vidéo prise par deux plaisanciers, les deux chercheurs sont formels. Le monstre est bien un baliste, un poisson de 30 à 60 cm de forme ovale, gris mais parfois strié sur le flanc de marbrures marron aux reflets bleutés.

De petits yeux indépendants et situés très haut sur la tête lui permettent de rester en alerte face aux prédateurs qui auraient l’intention de fondre sur lui. « Le baliste est un poisson curieux, mais téméraire. Il n’est pas naturellement agressif. En revanche, il détermine autour de lui un territoire qu’il balise en faisant des cercles dans l’eau. S’il ne se sent pas en danger, il s’approche et n’étant pas craintif ne fuit pas. En revanche, s’il estime qu’un baigneur ou tout autre animal pénètre sur son territoire, il attaque comme le font les poissons-demoiselles dans les mers tropicales. Le baliste est doté de dents qui ressemblent à de toutes petites canines (c’est grâce à elles qu’il se nourrit de mollusques et de crustacés). Inoffensive, sa morsure tient plus d’un coup de pince que d’un arrachage. »

Le réchauffement des eaux?

A la question : pourquoi une recrudescence d’attaques cet été ? Rémy Simide n’a pas de réponse : « On le retrouve de la mer Noire jusqu’aux Caraïbes et même au Brésil. En Méditerranée et dans le golfe de Gascogne, il est aussi chez lui. Donc il se peut que des attaques similaires aient eu lieu sur nos côtes depuis des lustres. »

Reste à savoir si la prolifération de balistes le long de nos côtes n’est pas la cause de la multiplication de ces attaques.

Comme la girelle paon et le poisson-perroquet rouge, le baliste fait en effet partie des espèces autochtones de la Méditerranée qui, avant les premiers effets du réchauffement climatique, étaient surtout cantonnées dans le sud et l’est de la Grande bleue.

Un constat qui vaut aussi pour les barracudas : « Avec le réchauffement des eaux, confirme Rémy Simide, ils sont de plus en plus présents sur nos côtes et surtout de plus en plus gros, certains individus pouvant atteindre 1,20 m. »