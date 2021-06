Corse: la pollution en mer dérive vers le sud de l'île

Des hélicoptères et avions ont également été déployés pour repérer et localiser les nappes et réadapter le dispositif.

Face à cette pollution, détectée vendredi et qui s'étendait en deux nappes sur 35 kilomètres, les autorités françaises ont déclenché samedi un plan de protection du littoral, en mer et à terre, avec notamment une interdiction de se rendre sur certaines plages de la côte orientale de l'île.

"L'évolution des courants et vents, et la possibilité que des parties de la nappe se soient détachées ou soient passées en-dessous de la surface et n'aient pas été repérées doivent appeler à la prudence", a souligné le préfet de Haute-Corse.