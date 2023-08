Contre l’arrosage des golfs, les collectifs de la région se mobilisent

Elles sont bien peu à ralentir, les voitures qui s’approchent du petit groupe rassemblé près de l’une des entrées du golf du château de l’Arc, à Fuveau (Bouches-du-Rhône), ce samedi 26 août. "Nous n’avons pas vraiment réussi à engager le dialogue avec les golfeurs", reconnaît ce militant, venu du Var. Qu’importe: l’enjeu est ailleurs. Il s’agit de se montrer, et les dizaines de véhicules de la gendarmerie qui circulent le long des accès au site témoignent que la mission est accomplie.

Plus de 25 collectifs et associations ont répondu à l’appel, celui de venir défendre l’utilisation de l’eau pour ce qui ne relève pas du nécessaire. "Surtout en période de sécheresse", insiste Jeanne Valabrègue, membre actif du collectif anti-carrière de Mazaugues, et cheville ouvrière de la structure Eau secours qui chapeaute le rassemblement.

Le canal de Provence n’est pas la panacée

Tandis que les militants associatifs protestent, les golfeurs poursuivaient tranquillement leur parcours. Photo R. A.

Si l’arrosage de certains greens est autorisé, c’est par dérogation préfectorale, souvent, mais aussi parce que l’eau qui alimente les réseaux des golfs est issue d’une ressource qui ne risque pas de pénurie (la direction du golf du Château de l’Arc de Fuveau était injoignable). À savoir, pour plusieurs structures varoises, le canal de Provence. Mais là encore, le collectif Eau secours n’est pas franchement d’accord.

"Utiliser l’eau du canal de Provence, c’est cautionner la bétonisation qui a été nécessaire à sa construction. Et il est faux de dire que la ressource est inépuisable: on puise dans ce bien commun qu’est l’eau pour un usage récréatif. On ne peut plus se permettre de faire le pari que le canal soit réalimenté chaque année de la même manière." Bref, pour le collectif, le canal de Provence n’est pas la panacée: "Il donne la fausse impression que nos usages ne doivent pas changer même en période de détresse hydrique."

"Une véritable gabegie"

Rassemblés en forêt, les membres des collectifs et associations ont obtenu des informations sur un projet immobilier mené sur les terres du golf, et contre lequel ils sont nombreux à s’opposer. Photo R. A.

Pour le collectif, un seul mot d’ordre: "L’interdiction totale de l’arrosage des golfs dès le niveau 3 d’alerte sécheresse." Histoire d’enrayer une consommation d’eau pour l’entretien de ces structures jugée déraisonnable: "C’est une véritable gabegie!"

Petit tour par la dernière étude publique, qui remonte à 2013, et commandée par la fédération française de golf: la consommation des golfs en France sur une année correspond à la consommation en eau annuelle de la moitié des Varois. "Et qu’on ne vienne pas dire que c’est une eau qui n’est pas potable: il suffit de la traiter pour la rendre potable, comme c’est le cas dans certaines communes qui consomment l’eau du canal de Provence au robinet."

D’accord, mais alors comment assouvir sa passion pour le putt ? "Il va falloir se mettre à la pétanque!"