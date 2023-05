Contrairement aux apparences, il ne pleut pas plus que d’habitude en mai dans les Alpes-Maritimes et le Var

On ne savait plus vraiment à quoi elle ressemblait. La pluie s’est rappelée à nous, ces dernières semaines, après quatre premiers mois dramatiquement secs en 2023. Son retour a été particulièrement remarqué sur la Croisette, en plein Festival de Cannes. Mais à ce stade, les cumuls de précipitations restent dans la moyenne saisonnière, dans les Alpes-Maritimes comme dans le Var.

Séance de rattrapage

"On était habitué à la sécheresse depuis le début d’année", constate Sylvain Galliau, prévisionniste chez Météo France à Aix-en-Provence. "Or le printemps est souvent assez humide, avec des averses orageuses qui se forment sur les Pré-Alpes et les Alpes. Le réchauffement du sol favorise les orages. On revient à un mois de mai assez arrosé, mais dans les normales des années précédentes."

Il pleut un jour sur deux

En nombre de jours de pluie, le contraste est saisissant avec mars et avril. Dans le 06 et le 83, Météo France a recensé "10 à 12 jours de pluie" du 1er au 21 mai. Soit un jour sur deux. Le scénario est désormais connu: les orages surviennent plutôt "en cours d’après-midi, quand les sols sont un peu plus chauds", et touchent davantage les moyen et haut pays. "Au printemps, c’est classique d’avoir des averses orageuses sur les reliefs", rappelle Sylvain Galliau.

À l’image du fleuve Var, les cours d’eau bénéficient de ces chutes de pluie. Les nappes phréatiques, beaucoup moins hélas. Christophe CIRONE / Nice Matin.

Retour à la normale

Ce contraste se traduit dans les cumuls de précipitations. Dans les Alpes-Maritimes, Météo France a recensé 40 mm depuis début mai sur le littoral, 50 à 60 sur le moyen pays, 80 à 90 sur les Pré-Alpes, et 100 à 110 sur les massifs alpins. Au 20 mai, la moyenne départementale s’établissait à 76 mm. Même si les nuages s’estompent, mai 2023 pourrait ainsi finir dans la moyenne: 88 mm.

Dans le Var, on tourne entre 50 et 60 mm de cumuls. Le ciel s’est montré plus généreux sur le plateau de Canjuers (entre 80 et 100 mm) ou vers les Arcs et le Luc (environ 100 mm), avec un épisode orageux le 1er mai (75 mm). Jusqu’ici, le Sud-Est surfe entre averses orageuses et pluies faibles. "Ce ne sont pas des épisodes méditerranéens qui amènent des chutes de pluie sur plusieurs heures", constate Sylvain Galliau. L’Émilie-Romagne, meurtrie et endeuillée, peut en témoigner.

Impact positif mais limité

Toute cette pluie a-t-elle un impact positif? Clairement oui. "C’est bien pour la végétation, qui en avait besoin au moment de se réveiller. Et ça permet de retarder toutes les problématiques de feux, salue Sylvain Galliau. Mieux que rien, et mieux vaut tard que jamais, certes. « Qu’il pleuve un peu, ça fait du bien. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne sera pas embêtés par des problématiques de sécheresse et de feux cet été... Cela va dépendre des pluies de ces prochaines semaines."

Vendredi à Cannes, c’est sous des trombes d’eau que la ministre de la Culture est venue présenter son plan de soutien à la production. Christophe CIRONE / Nice Matin.

Le soleil de retour, mais...

À quoi s’attendre, justement? Depuis ce dimanche après-midi, nos littoraux renouent avec le soleil. Mais les reliefs devront guetter de possibles épisodes orageux cette semaine. Ils devraient doucher les Alpes-de-Haute-Provence ce lundi, et déborder sur le nord du Var. Quelques averses seront "encore possibles sur les reliefs mardi et mercredi". Quant au week-end de la Pentecôte, à ce stade, il part sur les mêmes bases que celui-ci: "Pluvieux".