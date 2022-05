Comment voler au secours des abeilles: des solutions entre innovation et engagement citoyen

La technologie, c’est bien. Mais ça reste un peu illusoire. C’est en tout cas l’avis de Benoît Derijard. Chercheur au CNRS à l'Université de Nice et créateur, en 2017, de l’association Apis Campus, il est convaincu que la nature et de bonnes pratiques nous offrent tout ce dont nous avons besoin. Il enfonce le clou, un peu agacé: "​Dépenser de millions dans des drones pollinisateurs alors que nous avons les abeilles, c’est idiot. Tout ce que nous avons à faire, c’est en prendre soin!"​ Autrement dit, chacun d’entre nous peut jouer un rôle dans la protection des butineuses.

Le danger est tel qu’aujourd’hui des scientifiques planchent sur des solutions technologiques pour remplacer les abeilles. À l’instar de cette start-up californienne qui, grâce à son drone pollinisateur capable d’effectuer le travail de milliers de butineuses, tente de pallier leur mort annoncée. Une machine de plus de 10 kilos capable de transporter du pollen et de le libérer depuis une altitude de 20 mètres et à une vitesse de 20 km/h… y compris de nuit! Le drone pollinisateur peut ainsi ensemencer jusqu’à 16 hectares par heure de vol.

On estime ainsi que, chaque année en France, plus de 30 % des colonies d’abeilles meurent, contre 5% il y a trente ans (selon l’Union nationale de l’apiculture française) causant une perte de l’ordre de 25% à la population d’abeilles domestiques. Et entraînant dans leur chute quelque 15.000 apiculteurs, obligés de jeter l’éponge.

Pour ça, le premier conseil du scientifique, c’est de manger bio afin d'éviter les pesticides. Il argumente: "​En France, 60% des insectes ont disparu en trente ans!"​ Les abeilles sont en première ligne. "​C’est un massacre! On se tire une balle dans le pied!"​ Or, explique-t-il encore, si on consomme bio, on incite les producteurs à se passer de pesticides, les évitant du même coup aux pollinisatrices.

Plantes mellifères, hôtels à insectes…

Ce que propose aussi Benoît Derijard, lorsque son association intervient sur des manifestations dédiées aux abeilles ou dans des conférences, c’est de faire pousser des plantes mellifères ou pollinifères, d’installer des hôtels à insectes, pourquoi pas des ruches, pour favoriser l’habitat des abeilles, y compris sauvages, et la pollinisation locale.

Apis Campus initie aussi à l’apiculture dans son petit rucher installé dans le parc Valrose à Nice. Tantôt avec ses adhérents par groupe de dix. Tantôt en faisant venir des groupes d’enfants.

Les associations sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses à se mobiliser pour les abeilles. On pense par exemple à Happyculteur, "un mouvement qui accompagne les citoyens à s’engager à leur échelle pour la protection de l’abeille et de la biodiversité, en proposant une apiculture accessible et raisonnée". Ceci, notamment au travers d’ateliers. Mais la structure travaille aussi au développement de l’apiculture urbaine, convaincue que "​l’abeille se sent mieux en ville qu’en campagne aujourd’hui, grâce à l’absence de pesticides et à la variété de fleurs et de plantes qu’elle peut butiner".

C’est pour ces insectes urbains qu’Apis Campus joue régulièrement les sauveteurs. "​On est un peu la SPA des abeilles"​, se plaît à dire Benoît Derijard lorsqu’il évoque la récupération des essaims découverts en ville. Un aspect nécessaire de la mission qu’il s’est fixée car, "​en ville, un essaim qui n’est pas récupéré, c’est 4/5e de perte!"​. Vu l’urgence de la situation, on ne peut pas se permettre une telle hécatombe.

Parrainer des ruches, "​​​​​​ça nous aide beaucoup"

Le chiffre sur le compteur de la plateforme augmente sans discontinuer. Jeudi 19 mai en fin de journée, il affichait plus 650 millions. Mais de quoi? De butineuses parrainées via la plateforme Un Toit pour les abeilles. Son ambition: rien de moins que la sauvegarde des abeilles et le développement de leurs colonies. Depuis sa création il y a dix ans, le réseau a rassemblé plus de 60.000 particuliers et 2.000 entreprises autour de la cause que constitue la protection des pollinisatrices.