Comment préserver la santé de la Méditerranée, c'est le thème de notre émission En quête de Solutions

Retrouvez ici notre sixième épisode d’"En quête de Solutions", l’émission de la rédaction Solutions. Dans ce nouveau rendez-vous, la question à laquelle nous tentons de répondre est la suivante: Comment préserver la santé de la Méditerranée?

Cette question vous préoccupe. Vous avez été plus de 700 à participer à notre vote et plus de 37% à choisir ce thème. La santé de notre mer est arrivée devant "Quels remèdes face à une justice malade" et "Numérique, comment éviter le grand décrochage."

Sur le plateau Jérôme Bottero, pêcheur à Antibes raconte comment les professionnels de la prud'homie ont choisi d'arrêter de pêcher dans une zone au large du cap d'Antibes, afin de préserver la ressource pour l'avenir. Tandis que Jean-Pierre Gattuso, océanographe a rappelé les enjeux de la protection, à l'échelle de toute la Méditerranée.

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, interrogations, propositions par mail à l’adresse solutions@nicematin.fr