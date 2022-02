Comment Monaco s’engage pour les pôles

Avec sa fondation, il a initié pour entamer 2022, l’Initiative Polaire, un effort programmatique de trois ans pour concentrer des actions vers les pôles. Depuis 2006, la préservation de ses deux régions du monde fait partie des priorités d’action de la Fondation Prince Albert II. Derrière, tout le pays emboîte le pas: un symposium, un livre signé par Robert Calcagno et une exposition à partir du mois de juin au Musée océanographique vont permettre de proposer de la médiation pour comprendre ce qui se passe aux pôles, fédérer les idées et agir pour leur protection.

Il y a cinquante ans tout juste, le commandant Cousteau, au départ de Monaco à la barre de la Calypso, partait explorer l’Antarctique. Comprendre ce qui se passe aux extrémités de la planète est inscrit dans l’ADN de la Principauté depuis un siècle et demi. Et le prince Albert II a prolongé l’heritage. Il demeure le seul chef d’État au monde à avoir exploré les deux zones: le pôle Nord en 2005, le pôle Sud en 2009.

"Longtemps nous avons considéré ces régions comme protégées mais on voit bien aujourd’hui que les pôles sont tout à fait impactés par l’humanité. Les menaces sont les mêmes que sur l’océan ou sur la Terre: des pollutions plastiques, l’impact du fioul lourd utilisé par les navires, la surpêche. Et les changements climatiques impactent davantage encore les pôles. La température augmente deux fois plus vite en Arctique que dans le reste du monde", alerte Robert Calcagno, directeur général de l’Institut océanographique, qui vient de publier Au cœur des mondes polaires, un ouvrage qui informe et documente sur la situation.

Quel sera le point de bascule?

Depuis 2010, au Centre scientifique de Monaco, un département de biologie polaire assure, lui, des études suivies. Une volonté née après la visite du souverain dans les régions polaires, pour être aussi acteur dans cette zone. "Notre principal objectif est de comprendre l’évolution des écosystèmes polaires en suivant l’évolution des oiseaux marins. Notamment les manchots face au changement rapide de l’environnement", détaille Céline Le Bohec, chargée de recherche au Centre scientifique, lauréate du prix sur la recherche scientifique polaire et subpolaire de l’Académie des Sciences.