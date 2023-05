Comment les scientifiques étudient l'eau de la Méditerranée pour analyser le réchauffement climatique?

Soleil ardent, vent calme, les conditions sont parfaites pour partir en mer. Les rues sont encore calmes mais les scientifiques de l'Institut de la Mer de Villefranche sur Mer s'activent. À bord du Sagitta III, l'équipage prend la direction de la rade de Villefranche avec un objectif en vue : le "Point B".

"C'est un point fixe qui est visité toutes les semaines de façon à voir ce qu'il se passe dans cette colonne d'eau. C'est une sortie qui a lieu depuis 1995" décrit Laure Mousseau, en charge de cette équipe de l'IMEV (Institu de la Mer de Villefranche).



En réalité cette étude est bien plus vieille. C'est en 1957 que la rade de Villefranche à piquer la curiosité des premiers scientifiques de l'observatoire. Depuis, les quelques prélèvement réalisé se sont considérablement étoffés. Ils sont plus nombreux, plus rigoureux, plus exacts.

Ces données ont une utilité bien précise, rappelle la responsable des analyses :"Depuis 1957, on connait la température de ce point fixe. Ce qui nous permet d'observer, années après années, comment se comporte la température. (...) C'est grâce à cette richesse de données que maintenant, on a pu analyser tout ce qui concerne le réchauffement climatique".

Mais comment travaillent concrètement ces scientifiques ? Montez à bord du Sagitta III avec l'équipage de Laure Mousseau en regardant notre reportage vidéo.