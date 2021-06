Comment le yachting veut verdir le secteur à Monaco ?

Yachting et développement durable: l’alliance peut paraître antinomique tant la pratique peut paraître éloignée d’une dynamique de protection environnementale. Pour autant, la Mission pour la Transition énergétique (MTE) a pris le pari ce mardi matin, à l’occasion de la Journée mondiale des océans, d’organiser une rencontre pour mettre en lumière des initiatives dans le domaine.

"Il ne s’agit pas de fermer les yeux sur l’impact environnemental du yachting qui est réel. Mais nous constatons que de plus en plus d’entités du yachting signent le pacte national pour la Transition énergétique. Et nous avons voulu leur donner la parole et écouter leurs actions phares pour faire évoluer le yachting vers plus de responsabilité et moins d’impact", plaide Annabelle Jaeger-Seydoux, directrice de la Mission pour la Transition Énergétique.

Un chemin encore long

Le secteur est aujourd’hui un point fort de l’économie monégasque. Dans le pays où la prétention environnementale est omniprésente, la prise de conscience est réelle chez les professionnels du yachting. Les solutions, encore timides. Mais l’expression dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières? Peut-être… si on veut être optimiste.

"Le chemin va être long, compliqué mais on voit de plus en plus de gens motivés", souligne Bernard d’Alessandri, le secrétaire général du Yacht-club de Monaco, point de focale de tout cet univers.

"Des initiatives pour respecter les océans"

Un signe encourageant ? L’intérêt montré pour la question environnementale par la compagnie Fraser Yachts, leader mondial dans la commercialisation de superyachts.

La société a été la première de son secteur à rejoindre le pacte monégasque. "Il y a une image toujours flouée de notre industrie et de son côté polluant, admet le PDG, Raphaël Sauleau. Mais les océans sont notre lieu de travail et de plaisir, il est naturel de prendre des initiatives pour les respecter et la Covid-19 a été un accélérateur dans ce domaine".

Un discours assez novateur dans une industrie malgré tout polluante. Le patron de Fraser avance un avantage: "Les fonds sont présents dans l’univers du yachting, et notre industrie pourrait être leader en termes d’innovation. Aujourd’hui d’ailleurs, certaines banques refusent de financer des bateaux ou des chantiers navals qui ne sont pas green".

De son côté, Fraser s’astreint à respecter et faire respecter une cinquantaine de mesures instaurées dans un guide maison, allant de l’usage de paille en bambou, à la réduction des lumières à bord d’un yacht. En passant par une réduction de la fréquence de nettoyage d’une cabine. "Bien sûr, on pourrait faire beaucoup plus, souligne le PDG. Mais il est déjà important d’agir pour l’avenir".