Comment le prince Albert II est devenu le leader de la protection des océans

"Pour la traduction simultanée des interventions en anglais, bouton 1. En chinois, bouton 2. En français, bouton 3." Le ton est donné dès l’entrée dans la grande salle de conférences du Musée océanographique. Les 145 participants à la 10e Monaco Blue Initiative viennent du monde entier pour faire avancer la réflexion sur la sauvegarde des mers et océans et, singulièrement, plancher sur les Aires marines protégées (AMP).

La traduction simultanée en chinois était sans rapport avec la visite officielle de Xi Jinping, la veille, à Monaco et à Nice. Elle était due à la présence dans la salle d’un certain Chuanlin Huo, qui n’était autre que le ministre de l’Écologie et de l’Environnement de la République populaire de Chine. Pas étonnant quand on sait que la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) aura lieu à Pékin en octobre 2020. Et que ce rendez-vous s’annonce majeur en matière d’aires marines protégées. Le sujet qui était justement au menu des discussions d’hier.

"Nous avons besoin de forces, de moyens et d’énergie"

À tout seigneur tout honneur, le prince Albert II, en français puis en anglais, a prononcé le discours d’ouverture de cet événement qui est né ici, à Monaco, avant de se dérouler une année sur deux en alternance à l’étranger et en Principauté, puis de revenir de façon permanente, désormais, sur le Rocher. Un souverain heureux d’accueillir cette dixième édition et de constater tout le chemin parcouru en neuf ans.

"Nous sommes toujours là, vous êtes toujours là et d’autres nous ont rejoints. Cet intérêt est pour nous une excellente nouvelle, car, face à une menace toujours plus précise, nous avons besoin de forces, d’idées nouvelles, de moyens et d’énergies."

Le constat est là: "Nous sommes encore loin de l’objectif de 10 % [des mers et océans préservés dans des AMP] convenus à Aichi." Or, enchaîne le souverain, "face aux menaces majeures, nous savons avec certitude que les aires marines protégées jouent un rôle, car elles peuvent servir de bastion contre la montée du niveau de la mer et la plupart des catastrophes naturelles".