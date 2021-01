Comment le microplastique de nos lessives pollue l'océan Arctique

"Il serait très injuste de pointer les textiles comme seule source de présence de microplastiques dans l'océan, mais nous voyons une forte empreinte de fibres polyester provenant probablement de l'habillement," souligne Peter Ross.

Dans une précédente étude publiée en 2019, Ocean Wise avait estimé qu'un foyer moyen aux Etats-Unis et au Canada émet 533 millions de microfibres par an. Et si, dans ces pays, 95% d'entre elles sont interceptées lors du traitement des eaux usées, 878 tonnes finiraient malgré tout en mer.

"Le secteur textile peut faire plus pour rendre l'habillement plus durable", conclut M. Ross, qui appelle aussi les gouvernements à renforcer la législation sur le traitement des eaux et les particuliers à adopter les bons gestes (filtres sur les machines à laver, cycles économiques, etc).

La France a été le premier pays au monde à légiférer sur cette source de pollution plastique, en imposant d'équiper les machines à laver de filtres à microplastiques d'ici 2025.