Les mesures? La directrice du CHPG Benoîte de Sevelinges a annoncé le lancement d’une prime verte, pour tous les agents hospitaliers qui viennent à vélo ou en véhicule électrique. Elle s’inscrit dans la continuité de la prime déjà lancée en 2015, qui encourage les agents à utiliser les transports en commun en contrepartie d’une prise en charge partielle de leur abonnement.

69 kg

de DÉCHETS par personne et par an

Les responsables du pôle alimentation et de l’imprimerie étaient également présents pour expliquer leurs actions : plastiques et jetables bannis et remplacés par du réutilisable et du biodégradable; recyclage des fruits en compotes et confitures; utilisation de papier recyclé. Des chiffres chocs sont donnés: une feuille imprimée a une durée de vie de 22 secondes et une sur six est jetée immédiatement; 69 kg de déchets sont produits par personne et par an au CHPG…

Le graffeur Anthony Alberti était présent pour peindre des nouveaux racks à vélo qui seront installés à l’hôpital dans le but d’encourager les agents à venir à vélo. Le tout, fait de bois recyclé par l’hôpital, et peint avec des bombes de peinture non polluante, dans le respect du thème de la journée. Évidemment.