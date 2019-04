Comment la population de loups est recensée… c’est assez surprenant! (3/3)

Deux attaques sur le même troupeau en moins de deux semaines, une dizaine de bêtes tuées ou blessées, une bergère complètement effondrée et un loup abattu aux abords de la ville par une patrouille de gendarmes… L’apparition du prédateur sur la commune de Bormes-les-Mimosas suscite beaucoup d’émotion depuis quelques mois.

Jacques Cornier et Francis Giorgi sont convaincus qu’une "vraie meute" sévit dans les Maures. Le premier est président de la Société de chasse du Lavandou; le second, président de celle de Bormes. Autant dire qu’ils connaissent le coin. "C’est devenu de plus en plus fréquent de voir un loup pendant les battues aux sangliers", assure Francis Giorgi.

En quelques décennies passées au Lavandou, Jacques Cornier n’avait jamais croisé la bête. Jusqu’à l’an dernier. "Trois fois, appuie-t-il, je l’ai vu". La dernière en date remonte à quelques jours. "J’étais en voiture sur la route des Crêtes et je vois un petit chevreuil qui traverse, raconte-t-il. Je m’attendais alors à voir passer la mère… Et là, c’est un loup qui surgit et part dans la même direction que le chevrillard."

>>> Lire aussi: Exaspérés, les éleveurs de Canjuers ont un plan face aux attaques du loup (1/3)

Les deux experts de la forêt n’ont pas attendu de tomber nez à nez avec le "super prédateur" pour crier au loup. "C’est bien à cause de lui qu’il n’y a plus de chevreuils ni de sangliers", constatent-ils, sûrs de leurs propos.