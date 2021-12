Comment fêter Noël tout en préservant la planète

Il y a eu les polémiques autour du Noël chrétien et les crèches à installer ou pas dans les lieux publics. Le XXIe siècle fait à présent grandir les questionnements autour du Noël laïc, adopté dans presque tous les foyers, qu’importe le dieu qui y est prié ou pas.

Ces écologistes qui veulent changer Noël

Le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, a ouvert la brèche l’an dernier en refusant d’installer un vrai-sapin-géant-qui-sent-bon, sur la place Pey-Berland. Pour lui c’est "un arbre mort." Cette année, le conifère a été remplacé par un cône de verre et d’acier, créé à partir de matériaux recyclés et recyclables. Malgré ses cinq mètres de haut et de large, il ne fait pas l’unanimité.

Il faudra malgré tout faire avec. L’arbre futuriste est conçu pour être « replanté » pendant plusieurs années, avec une scénographie différente.

Et soudain, voilà que les mairies de Grenoble, Strasbourg et Lyon bannissent le foie gras de leurs réceptions officielles. Le Père Noël doit-il s’inquiéter pour son avenir ? Jusqu’où ira cette nouvelle vague, qui se dresse face au changement climatique, qui menace la planète ?

Les "anti" militent dans les Alpes-Maritimes et le Var

Les anti-Noël, à des degrés divers, militent contre les excès de cette fête. Ils misent sur la pédagogie qui, peu à peu, fera son chemin dans les esprits, s’efforçant d’expliquer le pourquoi du comment de leurs positions, parfois radicales, aussi figées que les températures de décembre, en bas du thermomètre.

Ils sont de plus en plus nombreux. Noël, c’est trop de tout. Trop de jouets non recyclables, venus de Chine, de papier cadeau... et surtout « trop de cadavres sur la table », estiment les écologistes, végans, végétariens, L214... faisant allusion à la dinde, au foie gras et autres produits, que tout le monde veut à sa table.

Alors de nouveaux menus apparaissent, assurant le sauvetage des animaux, comme le faux foie gras.

Après le "sapingate", voici venu le temps des Noëls décroissants, avec moins de tout, y compris moins d’enfants selon certains, mais pas forcément sans Père Noël.

"Faites un cadeau à la planète"

Le ministère de la Transition écologique bat la campagne pour un #NoëlResponsable, par l’intermédiaire de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie): rechercher des jeux ou jouets "made in France", et encore mieux ceux qui ont un label écoresponsable ; ne pas hésiter à en offrir d’occasion. "90 % des jouets sont importés", plaide l’Ademe, qui lance l’idée d’acheter des présents auprès des brocantes, d’Emmaüs, des ressourceries.

Plus inattendu ce conseil à l’attention des acheteurs en ligne: "N’attendez pas le 23 décembre pour faire vos achats. Vous éviterez ainsi de faire déplacer des livreurs dans des véhicules non pleins, car les livraisons ne peuvent plus être optimisées. Plus de trajets, c’est plus de CO2 émis."​

Pour envelopper joliment les cadeaux, mieux vaut miser sur du papier recyclé, insiste l’Ademe. Et surtout éviter ceux métallisés et brillants, difficiles justement à recycler. Et voilà le furoshiki qui entre en scène: cet emballage zéro déchet, en tissu, séduit de plus en plus dans nos départements.

Les inconditionnels de Noël résistent

Les pro-Noël insistent quant à eux sur le rêve et la magie pour les petits, mais aussi pour toute la famille. Petits ou grands bonheurs s’expriment bien avant le 24 décembre, jusque dans les pulls très kitch. Le traîneau du Père Noël, les bonshommes de neige, les sapins et autres incontournables sont tricotés dans une laine rouge, verte et blanche qui ne passe jamais inaperçue.

La préparation, l’attente, les traditions, parfois très familiales, contribuent à cette ambiance unique dans l’année. Ils mêlent bien souvent les Noëls païen et chrétien. Faire bombance à table, c’est célébrer la famille. Le déluge de cadeaux fait autant plaisir aux enfants qu’à leurs parents...

La houppelande rouge du Père Noël sera-t-elle verte demain? Dans le Var comme dans les Alpes-Maritimes, certains veulent y croire, d’autres n’y sont pas prêts. Pour preuve, les témoignages que nous avons recueillis de la côte varoise aux montagnes de l’arrière-pays niçois.