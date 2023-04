Comment cette association traque les navires poubelles en Méditerranée?

Depuis 2006, l’association Robin des bois traque les navires qui devraient partir à la casse, en raison de leur âge avancé, de leur usure, de leur mauvais entretien.

Une pollution pour la mer Méditerranée où ils continuent de naviguer "en changeant régulièrement de pavillon".

En 2020, Robin des bois en recensait 106 qui sillonnaient la mer Méditerranée.

"Leurs caractéristiques? Un âge moyen de 40 ans, un entretien et des matériaux qui laissent à désirer, des déficiences techniques concernant les équipements ou la prévention des solutions", commente Christine Bossard.

Risques de pollution

Ces vieux navires peuvent être des sources de pollutions. Le nombre exact de navires-poubelles en circulation n’est pas connu mais selon des experts interviewés par Le Monde en 2005, 10 à 15% de la flotte pourrait être considérée comme “à risque”.

"Ils ont des fuites, sont régulièrement frappés par les incendies, ce sont des navires qui utilisent des carburants pourris, poursuit Christine Bossard. Ces vieux navires mal entretenus peuvent également couler… ce qui devient un vrai problème."

Récemment, le 3 février dernier, le Foch, un porte-avion racheté par le Brésil à la France, a fini sa course au fond de la mer, à 350 kilomètres des côtes brésiliennes.

En tout, 30 000 tonnes de déchets entre amiante, mercure et résidus d’hydrocarbures, amenés à tapisser les fonds de l’océan Atlantique. Une catastrophe pour les espèces présentes dans les abysses et celles amenées à croiser les courants pollués.

Responsabilité et navires ventouses

Dans une question posée au Sénat en 2000, le sénateur Louis Souvet s’insurgeait déjà : "L'Etat doit mettre en place une procédure visant à régler les problèmes juridiques et pratiques posés par ces " épaves " de la mer."

Souvent, les propriétaires font la sourde oreille concernant ces navires et leur démantèlement. Trop cher dans les chantiers agréés par l’Union Européenne.

"On pourrait imaginer qu’il y ait une responsabilité également des ports ayant accueilli ces navires, poursuit Christine Bossard. Car ils sont chargés de contrôler leur état."

Malheureusement, "leur crainte est d’avoir un navire ventouse qui immobilise un quai", poursuit encore Christine Bossard. Comme à Sète où le cargo Rio Tagus est resté 12 ans avant d’être emmené jusqu’à Brest pour être démantelé.

"Du coup, les contrôles réalisés sont souvent allégés pour que les bateaux puissent continuer à circuler."

Epaves et déchets retrouvés en baie de Cannes. Photo Serge Haouzi.

Chantiers agréés

Selon un règlement européen de 2019, tout bateau battant pavillon européen doit se rendre dans un chantier agréé pour être démantelé.

Ces chantiers séparent les polluants, récupèrent les carcasses, recyclent selon des règles bien établies et respectueuses de l’environnement et doivent respecter un cahier des charges environnemental et social contrôlé par l’Union Européenne.

"Mais il n’y en a aucun en Méditerranée occidentale", déplore Robin des bois.

En France, les ports de Brest, du Havre, du Trait (Seine-Maritime) et de Bordeaux sont les seuls agréés. Ailleurs, il faut se rendre en Turquie ou dans certains pays d’Europe du Nord, comme le Danemark, la Grande-Bretagne ou la Norvège.

Des kilomètres à parcourir en pleine mer avec toujours, des risques de chavirer et de déverser les polluants en haute mer.

A Chattogram au Bangladesh, à Alang-Sosiya en Inde ainsi qu'à Gadani au Pakistan, les navires sont démantelés quasi exclusivement sur la plage. Main d'œuvre à bas coût, conditions de sécurité peu respectées, ces pays offrent la possibilité de se débarrasser des navires à moindre coût.

Ce qui n’est pas sans conséquence. En Inde, par exemple, plusieurs études scientifiques réalisées dans les ports où sont amenés ces navires en voie de démantèlement, ont révélé la présence de polluants dans les sédiments.

"Il y a également des espèces qui diminuent drastiquement, constate Christine Bossard, comme les crevettes. Il est également impossible de consommer ce qui est pêché sur place."

Une épave a été repêchée à Villefranche-sur-Mer. Photo Sébastien Botella.

Pollueur-payeur

Dans son Livre Vert publié en 2007, la Commission européenne évoquait la mise en place d’un Fonds obligatoire international de démantèlement des navires alimenté par des taxes payées lors des escales dans les ports de l’UE ou une assurance gérée par l’Organisation maritime internationale (OMI).

Ce fonds permettrait alors de subventionner les armateurs européens optant pour un démantèlement plus respectueux de l’environnement.

Autrement appelé le principe du pollueur-payeur, il a été maintes fois évoqué mais jamais effectivement mis en place.

Économie à construire

Selon un communiqué publié sur le site d’Armateurs de France en août 2020, 800 à 1000 navires sont déconstruits par an mais les chantiers où ils atterrissent ne sont pas forcément les plus sûrs et écologiquement responsables.

"Pourtant, il y a une vraie économie du recyclage à mettre en place", commente Christine Bossard.

Chez Navaleo, filiale des recycleurs bretons basée à Brest et spécialisée dans le démantèlement des cargos, on revend désormais les moteurs et autres accessoires encore bons.

Le bois est cédé à des chaufferies danoises agréées, rapportait Le Monde dans un reportage réalisé sur place.

Mais ce marché reste balbutiant, comme le soulignait une note publiée par l’Institut supérieur d’économie maritime en novembre 2021.

"Les progrès concernant la démolition des vieux navires existent, poursuit néanmoins Christine Bossard. Mais le vrai problème, c’est qu’il manque une réglementation internationale. Sans elle, chacun continuera à s’engouffrer dans les interstices et à faire comme ça l’arrange."