Comment ces villes des Alpes-Maritimes ont décidé de réduire la consommation énergétique

À Antibes, panneaux solaires et énergie calorifique

À Antibes, l’unité de valorisation énergétique, qui récupère l’énergie produite par l’incinération des ordures ménagères, est susceptible d’alimenter des réseaux de chaleur pour desservir tous les usagers situés dans un rayon d’1km. La mise en service du réseau est prévue en 2025. Au stade nautique, des chaudières gaz à haut rendement récupèrent l’énergie calorifique. La chaleur est également récupérée sur le réseau d’eaux usées de l’Avenue de Nice. L’école Jean-Moulin est dotée de panneaux solaires thermiques.

À Cannes, récupération de la chaleur des eaux usées

À Cannes, un système de récupération de chaleur a été mis en place à la piscine Montfleury et des Oliviers (il s’agit de récupérer les calories lors de la vidange des piscines pour préchauffer la nouvelle eau) et prochainement à la piscine du grand bleu. Un grand plan photovoltaïque, à destination de tous les bâtiments communaux, dont les écoles (Marcel-Pagnol est déjà équipée) sera prochainement lancé. Un grand plan d’économies d’énergie sera présenté en septembre avec notamment le passage en Led de tous les stades et de l’éclairage public, l’extinction des ordinateurs en dehors des plages de travail, etc.

À Nice, géothermie et hydraulique

Pour atteindre son objectif de 18% de consommation d’énergie en moins d’ici à fin 2025, Nice a procédé à la réalisation de nouveaux réseaux thermiques urbains grâce à la géothermie, les eaux usées ou les déchets, le déploiement de fermes photovoltaïques sur les espaces artificialisés, ou la création d’un écosystème hydrogène. Pour atteindre 18% d’énergies renouvelables, la Métropole a inauguré en novembre la centrale géothermique Méridia Smart Energie qui puise son énergie dans la nappe phréatique des alluvions du Var. Les installations de productions d’électricité hydraulique, présentes dans les vallées de la Tinée, de la Vésubie et du Var, assurent une production annuelle d’électricité égale à 47% de la consommation annuelle de la ville de Nice.

Et l’extinction de l’éclairage public la nuit?

Plus radicales, plusieurs communes ont expérimenté l’extinction de l’éclairage public la nuit dans certains quartiers. C’est, notamment, le cas de Grasse, Vence, Saint-Paul de Vence, la Trinité, Pégomas, etc.

Cagnes-sur-Mer, elle, vient de rétropédaler dans un des secteurs concernés, sous la pression des riverains victimes de cambriolages.