Comment ces balises sur les filets de pêche permettent de lutter contre la pollution plastique

"Heureusement, on ne perd pas des filets tous les jours, mais cela arrive. Il suffit qu’un cargo passe à l’endroit où nous les avons positionnés et paf, ils les coupent. Et ça dérive…" Pierre Morera, vice-président du comité départemental des pêches du Var est en lien avec la société CLS depuis quatre ans. Il pratique la pêche artisanale à La Londe et des balises sont accrochées à ses filets depuis deux ans. Ils sont trois à jouer le jeu bénévolement, en Méditerranée, dont le président du comité départemental, Geoffrey Meinard, basé à Saint-Raphaël. Le dernier est à Saint-Mandrier. Une phase de test, donc, qui dure un peu. "Parce qu’il y a régulièrement des ajustements. Mais ça n’a rien de décourageant parce que ça progresse tout le temps." C’était surtout une attente très forte: les filets au fond de l’eau sont un véritable fléau… Chaque année, ce sont quelque 640 000 tonnes de filets, lignes, casiers et autres gilets de sauvetage, qui se perdent en mer, selon Greenpeace. Une pollution qui représenterait environ 10 % de la pollution plastique des océans. Gagner en réactivité

Pierre Morera, pêcheur dans le Var. Photo archives Guillaume Aubertin.

"Un filet, à mon niveau, c’est trois ou quatre mille euros d’investissement", souligne Pierre Morera. Et la contrariété de savoir que l’équipement continue de coincer des poissons, tout en détériorant les fonds marins. Il y a trois ans, il en a paumé 50 mètres. Un accident qui s’avère n’être que rarement dû à une erreur du professionnel et qui nécessite, quand même, des recherches - parfois très longues -, l’envoi d’un drône sous-marin, l’intervention de plongeurs d’élite - corailleurs - si, par chance, le matériel a été repéré. Etc. En termes d’énergie, d’argent et de temps, ce sont des situations particulièrement pénibles à endosser pour un pêcheur. Sans compter qu’elles peuvent aussi ne jamais aboutir. C’est là qu’intervient la balise. Elle offre une très grande réactivité. L’information tombe vite. On localise rapidement l’objet. Il n’a, a priori, pas le temps de faire trop de dégâts. "Le seul souci que nous avons c’est justement de localiser avec précision. En pleine mer, la couverture GSM (Norme européenne de téléphonie mobile) n’est pas totale. Il nous faut nous connecter par satellite mais, là aussi, on a quelques zones difficiles", glisse Pierre Morera. Cette expérience, il la fait remonter à CLS, qui peut ainsi encore peaufiner les choses.

Une nouvelle constellation pour une couverture totale Amélie Proust, responsable communication chez CLS, à Toulouse, confirme que la réception est insatisfaisante pour le moment. Elle explique: "Pour notre système Arcos, qui est celui utilisé par les pêcheurs du Var, nous utilisons sept satellites mais cela ne nous permet pas de faire du temps réel. Nous avons donc levé cinq millions d’euros il y a deux ans pour avancer là-dessus et créer une constellation. Il s’agira de constituer un îlot spatial, composé de vingt-cinq nanosatellites, qui s'appellera Kinéis." Les engins seront tirés fin 2023. Une première en Europe. Mais, concrètement, qu’est-ce qu’une pareille innovation va changer pour les filets connectés? "Aujourd’hui, nos balises se connectent à un satellite toutes les 2 ou 3 heures. Avec Kinéis, elles seront connectées toutes les 12 minutes." Une révolution qui s’accompagne en permanence d’autres évolutions: comme, par exemple, le passage à la batterie solaire pour l’ensemble du matériel. Quelque chose d’essentiel pour les pêcheurs qui partent des heures durant au large avec ce matériel high tech. Des études et des actions partout dans le monde

Photo archives Guillaume Aubertin.