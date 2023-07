Climatisation à 25 degrés et éclairage public et privé réglementé: voici les deux nouvelles mesures à Monaco

En vigueur jusqu’au 30 octobre prochain, ces mesures visent à diminuer la pollution visuelle et la consommation d’électricité. "Tout en respectant le cadre de vie" et en étant "adaptées aux horaires et besoins estivaux", tient à préciser l’exécutif monégasque dans un communiqué adressé à la presse.

Mesure sur l'éclairage

Les façades, vitrines, devantures et enseignes lumineuses des commerces, locaux et espaces professionnels devront désormais être éteintes de minuit à 5h, sauf en cas d’ouverture ou d’activité durant cette tranche horaire. "Cette extinction concerne également l’éclairage intérieur des locaux, y compris celui produit par tout écran ou motif lumineux", précisent les autorités monégasques. Ne sont, en revanche, pas concernés les éclairages de sécurité ou ceux relevant de l’accessibilité dudit bâti.

Les bâtiments et espaces publics ne dérogent pas à la règle avec une extinction de l’éclairage des locaux et sites identifiés dans l’arrêté, de 23h à 5h.

Mesure sur la climatisation

Dans les locaux et établissements publics, sauf ceux possédant des spécificités, l’usage de la climatisation est réglementé et fixé à 25°C, avec une amplitude de 1°C tolérée.

Quant aux commerces, locaux et espaces professionnels, il est davantage question de préconisations. "Ils sont invités à initier des plans de maîtrise des consommations énergétiques, conformément aux engagements pris dans le cadre du pacte national pour la transition énergétique et suivre les recommandations de bon usage de la climatisation en se rapprochant de la température de consigne de 25°C avec une amplitude de 1°C."