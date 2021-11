Climat: pour le leader de Massive Attack, les musiciens pourraient prendre le train

"La première chose que nous pouvons faire est de voyager par le train. C'est un choix simple, et cela vaut pour tous les artistes, grands ou petits, pour être honnêtes", a dit Robert Del Naja, alias 3D, qui participait à un échange à la conférence de l'ONU sur le climat.

Le groupe de Bristol s'est associé avec le Tyndall Center for climate change pour produire un rapport sur la façon de décarboner la musique live.

Les chercheurs ont interrogé le groupe, mais aussi promoteurs, agents... pour construire une "feuille de route", désormais disponible pour tous les acteurs du secteur. Celle-ci se penche en particulier sur les transports (des équipes, des équipements, du public) et les salles et lieux de concert.

"On préférait déjà le train à l'avion, mais on avait atteint nos limites", explique le musicien, qui voulait aussi cesser de se contenter de compensations carbone.

"Aujourd'hui notre défi est d'activer cette feuille de route, d'identifier les partenaires industriels qui peuvent nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre", dit-il dans une vidéo présentant le projet.

Tous les acteurs impliqués dans l'organisation des tournées "ont une responsabilité pour agir, depuis les groupes établis qui tournent à travers les continents jusqu'aux promoteurs multinationaux qui ont le vrai pouvoir de décision", ajoute cet activiste du climat qui évoquait déjà le sujet en 1991 dans son album Blue Lines.

Lors du même échange, Dale Vince, patron du Forest Green Rovers Football Club, a insisté aussi sur l'importance de la nourriture proposée lors d'événements attirant un large public.

Depuis près de dix ans, son club ne propose que des menus vegans.

"Les gens ont d'abord pensé qu'on leur dictait quoi manger. On a dit, écoute, un match c'est deux heures toutes les deux semaines. Pourquoi n'essaies-tu pas ? Et si tu n'aimes pas notre nourriture, apporte la tienne. Nos fans sont venus et ils ont aimé, nos ventes de nourriture ont été multipliées par six", a-t-il dit, en lançant une pique à celle proposée à la COP26, pour lui "à côté de la plaque".