Cinq plages azuréennes perdent le Pavillon Bleu: voici la nouvelle carte pour cet été 2023

Chaque année, le label Pavillon Bleu, créé il y a 38 ans, a pour objectif de valoriser "les villes, plages et ports de plaisance qui mènent une politique de tourisme durable", selon l'association Teragir, qui le décerne. Vous avez d'ailleurs sûrement déjà vu ce drapeau bleu avec une vague, hissé aux côtés des traditionnels drapeaux de plage.

L'an dernier, dans les Alpes-Maritimes, 20 plages avaient reçu cette certification, uniquement dans les villes de Nice, Cannes et Antibes. Mais surprise, cette année, cinq d'entre elles ont perdu le Pavillon Bleu: trois à Nice, et deux à Cannes.

Alors quelles sont les plages qui ne sont plus labellisées? Du côté de Nice, la Bluebeach, la plage du Castel et la plage du Forum se sont vues retirer leur drapeau bleu, laissant seule Sainte-Hélène sur la Promenade des Anglais. À Cannes, les plages concernées sont celles de la Nadine et de Sud Aviation.

Pas de nouvelle labellisation

Cependant, cette année, aucun nouveau drapeau bleu n'apparaîtra sur les plages maralpines. À noter que pour obtenir le label Pavillon Bleu, les communes doivent déposer une candidature: certaines villes ne vont donc même pas chercher à l'obtenir.

Voici donc la carte des 15 plages maralpines qui ont conservé le Pavillon Bleu pour cet été 2023.