Chutes de pierres, mouvements de terrains, inondations... Comment réduire les risques naturels?

Le risque inondation accru par les constructions

Les violentes inondations d'octobre 2015 ont rappelé la vulnérabilité du territoire au risque inondation. Une fragilité accrue par la bétonisation du littoral.

"Les constructions imperméabilisent les sols. Nous avons de plus en plus d'eaux souvent chargées de débris qui arrivent dans les parties inférieures des vallées. Or, à partir des années 1960 on a aussi construit dans ces vallées en raison du manque de parties planes. Et, pendant toute une période, on n'a pas suffisamment pris en compte le risque inondation."

Comment rectifier le tir?

"Déconstruire les immeubles qui représentent le plus grand risque, par exemple lorsqu’il sont édifiés dans le lit mineur même d’un cours d’eau. Réduire la largeur d’un lit entraîne une plus haute montée des eaux, des étranglement et des risques d’embâcle."

Quant aux nouvelles constructions, le géologue suggère un cahier des charges plus strict.

"Il faut obliger les nouveaux propriétaires à gérer leurs eaux de ruissellement, ne pas les rejeter sur les routes mais les conduire vers un exutoire naturel ou un réseau pluvial communal."