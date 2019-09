Changement de direction à la Fondation Prince Albert II de Monaco

Une semaine très chargée s'ouvre sur les questions environnementales. Ce lundi à New York, l'ONU accueille le Sommet sur le climat. Mercredi à Monaco, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) dévoilera son rapport spécial sur l'océan et la cryosphère. Et le lendemain, toujours en Principauté, se déroulera le Gala des océans, avec Nicole Kidman en maîtresse de cérémonie, aux côtés de Robert Redford, Uma Thurman, Andy Garcia, au profit de la Fondation Prince Albert II.

C'est justement en ouverture de cette semaine chargée pour l'avenir de la planète qu'est annoncé, ce lundi matin, un changement de direction à la Fondation Prince Albert II. Dans un communiqué, la fondation du souverain, qui mène un combat sans relâche depuis 2006 pour la protection de la planète et des océans, indique que, par Ordonnance souveraine 7673 en date du 9 septembre, le Prince souverain a nommé Bernard Fautrier, jusqu'à présent vice-président de la fondation qu'il préside lui-même, conseiller spécial chargé des questions d’environnement, à compter du 1er octobre.

un changement dans la continuité

"Cette nomination représente une continuité d’action pour Bernard Fautrier, qui, à la tête de la Fondation Prince Albert II de Monaco depuis sa création en 2006, a largement œuvré à son rayonnement international, conformément aux souhaits du Prince souverain", indique le communiqué de la FPA2.

On apprend ainsi que "Bernard Fautrier quittera à cette même date ses fonctions de chargé de missions auprès du Ministre d’Etat pour les questions de développement durable" et qu'il "demeurera membre du conseil d’administration de la Fondation".

Bernard Fautrier sera remplacé au 1er octobre par Olivier Wenden, l'actuel directeur exécutif de la fondation, et ce depuis 2014. Il est ainsi nommé, par décision souveraine du 9 septembre, vice-président de la fondation.

Un changement dans la continuité, comme tient à le souligner la Fondation Prince Albert II: "Au cours des cinq années écoulées, il a assuré, aux côtés de Bernard Fautrier, la gestion des missions de la Fondation et a notamment participé au développement des partenariats institutionnels et des mécénats."