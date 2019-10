La Société des Explorations de Monaco soutient une mission scientifique qui se déroule à Palaos jusqu’au 23 octobre. Elle est organisée par le Dr Didier Zoccola, chargé de recherche au sein de l’équipe de physiologie corallienne du Centre scientifique de Monaco (CSM), dirigée par le Dr Sylvie Tambutté et Alice Rouan, jeune chercheuse de l’équipe du Pr Gilson de l’Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement de Nice (IRCAN).

Cette mission porte sur l’étude de la résistance et de l’adaptation des coraux à un stress environnemental en milieu naturel : l’acidification des océans. En combinant deux regards, elle répond à l’un des enjeux de la recherche scientifique qui est de jeter des ponts d’une discipline à l’autre pour repousser toujours plus loin les frontières de la connaissance.

À l’heure où l’impact du changement climatique sur nos océans et nos vies est au cœur des préoccupations, les États insulaires comme Palaos, dans le Pacifique sud-ouest, sont en première ligne. En effet, la surface du territoire de Palaos est constituée de seulement 1 % de terres émergées pour 99 % d’océan. Conscient de l’état d’alerte, l’action politique et sociétale portée par Tommy Remengesau, président de Palaos, est exemplaire en termes de préservation et de gestion durable de l’environnement marin.

Ses initiatives sont activement soutenues par le prince Albert II depuis leur rencontre en 2012. C’est dans ce cadre que cette mission s’inscrit, en parallèle d’autres engagements menés par la Fondation Prince Albert II de Monaco qui accompagne notamment le gouvernement de Palaos pour la création d’un sanctuaire marin et des recherches sur les pollutions microplastiques en collaboration avec le CSM.