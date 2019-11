Le fond de cette semaine est surtout d’inciter à effectuer des gestes simples. Exemple? Le 1er janvier 2020, les gobelets, assiettes et couverts jetables seront interdits de territoire en Principauté. Il faudra donc changer de comportement de consommation. C’est le boulot d’Ecoscience Provence, sollicitée depuis de nombreuses années par le gouvernement princier pour apporter des solutions. L’association met notamment en avant l’intérêt d’investir dans des gourdes ou des boîtes à déjeuner en inox (entre 30 et 40 euros chaque) pour consommer dans les établissements de vente à emporter et éviter les barquettes en plastique. Un petit geste individuel, qui peut peser gros pour réduire les déchets plastiques.

Les bons conseils de Béa Johnson

Elle est présentée comme la papesse du zéro déchet, à l’initiative du mouvement dans le monde. Béa Johnson sera en Principauté le 23 novembre, invitée par la Mission pour la Transition Énergétique.

Cette Française, installée aux États-Unis depuis 1992, a converti en 2008 sa vie et sa famille à un mode de vie plus minimaliste et une consommation avoisinant le zéro déchet.

C’est son expérience qu’elle partagera le 23 novembre, de 18h à 20h, au théâtre Princesse-Grace.

Pour participer, il faut réserver sa place à l’adresse web suivante : www.weezevent.com/conference-table-ronde-bea-johnson.