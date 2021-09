C’est parti pour deux jours de course 100% écolo

Ce n’est pas une épreuve de vitesse, c’est une épreuve d’éco conduite. » Le départ du 7e Riviera electric challenge était prévu à 8h30, ce matin. Où? Qui? Comment? On vous explique tout.

Qu’est-ce que c’est?

Crée en 2015, cette septième édition du Riviera electric challenge s’annonce aussi écologique et conviviale que les années précédentes. L’objectif de cette course, dédiée uniquement aux véhicules 100% électriques, n’est pas d’arriver seulement premier, c’est avant tout d’être le plus rapide en consommant le moins. "Ceux qui consomment le moins d’énergie se verront récompensés d’une coupe à l’arrivée", annonce Alain Gaggero, adjoint au maire de Cagnes-sur-Mer à la Transition énergétique et à la mobilité propre.

Où ça se passe?

Après avoir passé la ligne de départ, ce matin, à 8h30, cours du 11-Novembre, à Cagnes-sur-Mer, les équipages doivent suivre un circuit avec des pointages obligatoires dans certaines villes. Antibes, Cannes, Mougins, La Turbie, Peille, le Col des Banquettes, Sainte-Agnès et Menton seront les étapes françaises de ce premier jour qui se terminera à Dolceacqua en passant par Bordighera et Camporosso. Demain, c’est Isolabona, Apricale, Baiardo, San Romolo, Perinaldo, Soldano, San Biagio, Vallecrosia et Vintimiglia qui figurent parmi les points de passage des écopilotes. Après un passage à Menton, c’est devant le célèbre musée océanographique de la Principauté de Monaco que la course touchera à sa fin.

Qui participe?

Soixante-quatorze pilotes et copilotes seront sur la ligne de départ, ce matin, à 8h30. Manu, habitué des grands rallyes dans le désert africain, participe pour la première fois à une course avec un véhicule électrique: "On ne voudrait pas tomber en panne de batterie, on espère ne pas avoir à trop rouler sur la réserve." Sa copilote, Magalie, prends son rôle très à cœur: " J’ai peur de me tromper sur le chemin, ce qui nous ferait rajouter des kilomètres et perdre des points."

Tous ne sont cependant pas des habitués des compétitions automobiles. "Ce n’est pas réservé aux pilotes professionnels, certaines personnes participent pour leur quatrième, cinquième ou même sixième édition cette année, des particuliers sont aussi de la partie mais ce sont surtout des institutions, des mairies, des entreprises et des organismes qui prennent part à cette aventure", développe Didier Laurent.

Quel est l’objectif?

Organisé par l’Automobile club de Nice et de Monaco mais aussi par Ponente Ligure automobile club d’Italie, le but de l’événement est de démocratiser ce mode de déplacement tout en montrant qu’il est possible de réaliser 208,50 kilomètres en programmant des recharges à des points stratégiques. "La problématique de la recharge existe toujours mais il est possible, pour un automobiliste, d’utiliser l’électrique pour un usage quotidien. D’ailleurs, il y a quelques années, le circuit n’était pas aussi important. Grâce aux prouesses technologiques, il est aujourd’hui possible de parcourir des centaines de kilomètres", informe le chargé de la communication de l’événement, Didier Laurent.