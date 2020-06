"C’est inacceptable": les masques à usage unique, nouveau polluant plastique qui pullule à Monaco

Une constatation qui semble universelle, puisqu’en France, la secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, a décidé qu’il fallait sévir : abandonner son masque dans la rue est passible d’une amende de 68 euros [un projet de décret veut l’augmenter à 135 euros, ndlr].

Une méthode à laquelle Olivier Wenden, le vice-président de la Fondation Prince Albert II, souscrit : "Boulevard de Suisse, où est installée la Fondation, il y a des masques par terre. On nous a signalé que la Réserve marine est dégueulasse. C’est inacceptable. Nous allons d’ailleurs organiser un clean-up [une opération de nettoyage, ndlr]. Ça me sidère de voir que sur un territoire comme Monaco, qui est généreusement équipé en poubelles, on trouve des masques et des gants jetés par terre. On ne doit plus trouver cela, quitte à aller jusqu’à mettre des amendes. J’y suis très favorable."

Pour éviter cette surproduction de déchets, lui aussi recommande le passage au masque en tissu : "C’est une vraie bonne solution. Parce qu’il est réutilisable, et recyclable."

Une solution qui semble être efficace, car plusieurs semaines après le déconfinement, malgré le nombre de personnes qui utilisent ces masques en tissu, les contaminations ne sont pas reparties à la hausse.