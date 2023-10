Comment l'Association monégasque pour la protection de la nature protège les deux réserves marines de la Principauté

Six récifs imprimés en 3D au fond de la réserve du Larvotto

Très tôt, dès les balbutiements de l’Association monégasque pour la protection de la nature, les bénévoles ont immergé des récifs artificiels dans la réserve protégée du Larvotto. Cette quarantaine d’habitats, érigés de toutes pièces avec des hourdis en béton ou des blocs rocheux, a très vite attiré une faune variée et riche: rascasses, sars, langoustes, blennies mais aussi des espèces de pleine eau comme le pageot, la sériole et autres chinchards. "Ces récifs fonctionnent toujours mais ont eu le temps de se dégrader depuis les années quatre-vingt, concède Jacqueline Gautier-Debernardi, directrice de l’AMPN. Leur suivi permet d’identifier les récifs les plus productifs et de proposer des mesures d’aménagement, de complexification, pour les moins efficaces."

Un matériau plus éco-friendly

Les techniques évoluant, et grâce à l’impression 3D, des récifs artificiels de nouvelle génération ont émergé. Un programme de recherche mis en place en 2015 par l’AMPN et le Pr Patrice Francour, et soutenu par la Fondation Prince Albert II, a conduit à l’immersion en 2017 de six récifs artificiels imprimés en 3D. Une première en Méditerranée et au niveau mondial, de par leur imposante taille. "Ils ont été conçus à base d’un produit naturel, du sable de dolomite mélangé à de la cendre volcanique, afin d’obtenir un matériau résistant et éco-friendly, moins agressif que le béton", détaille-t-elle.

Sur un même récif, les habitats diffèrent selon les espèces ciblées. L’augmentation de la complexité architecturale entraîne, de facto, un accroissement de la biodiversité. Et justement, cette colonisation progressive des poissons et invertébrés sur les récifs 3D fait l’objet d’un suivi scientifique annuel, en juin puis en septembre. "Deux méthodes sont utilisées: celle, plus conventionnelle, du comptage visuel mais aussi celle de l’immersion de caméras installées pendant sept heures qui prennent une photo toutes les 30 secondes. Cela permet, notamment, d’identifier les espèces plus craintives en présence de plongeurs."

35 espèces identifiées

Ces multiples campagnes ont ainsi permis d’identifier 35 espèces différentes de poissons évoluant dans, sur et à proximité des récifs. Preuve vivante de leur efficacité.

Par ailleurs, dès 2018, l’utilisation d’une caméra hyperspectrale a permis d’acquérir des images en plongée sous-marine que l’œil humain ne saurait voir. Permettant, de fait, l’identification précise d’espèces présentes et de leur diversité sans avoir à effectuer un quelconque prélèvement d’échantillons.