Ces Niçois vont travailler chaque matin à Monaco... à vélo

C’est parti d’un pari. Un challenge sportif entre quatre Niçois employés d’une firme monégasque. En 2013, ils ont décidé de remplacer la voiture par le vélo pour aller travailler à Monaco et ont créé MC Bike2Work, une association qui compte aujourd’hui entre 70 et 80 membres.

Une à cinq fois par semaine, ces cyclistes habitant Nice et Menton enfilent leurs maillots verts, prennent le guidon et longent la basse corniche pour adopter un mode de déplacement plus écologique.

"J’ai toujours fait beaucoup de sport et j’ai été sensibilisé à l’environnement, avoue son président Alexandre Capeau, mais la dégradation de la barrière de corail à cause des émissions de CO2 a été l’élément déclencheur."

"Un gain de temps"

Pour limiter son empreinte carbone, le natif d’Aix-en-Provence a troqué la voiture et motivé une partie de ses collègues à suivre le mouvement.

"On est une vingtaine à prendre le vélo tous les jours, même quand il pleut. C’est un gain de temps par rapport à la voiture et en période de grève de trains, on est sûrs d’arriver à l’heure."

Il faut compter une heure environ pour parcourir les 21 km, depuis le café des cyclistes, point de rendez-vous au port de Nice, jusqu’aux vestiaires de son entreprise située près du stade Louis II.

"Ça fait dix ans que je roule sur la basse corniche. Avant, les camions et voitures nous frôlaient. C’était dangereux. Mais les conditions se sont améliorées depuis qu’on a les maillots et que de plus en plus de cyclistes prennent la route. C’est rare de se faire frôler aujourd’hui. Les bus nous alertent quand ils arrivent à notre niveau. On n’a jamais eu d’accident."

Ce qui est encourageant pour le président de MC Bike2Work (mcbike2work@gmail.com) qui priorise la sécurité de ses membres en accompagnant les novices et en les aiguillant sur les points à risques. Mais aussi en imposant le respect du code de la route, le port du casque et l’acquisition d’un bon équipement.

"Les gens sont demandeurs"

Alexandre Capeau regrette toutefois le peu de pistes cyclables sur le parcours. "Il y a une petite portion entre La Réserve à Nice et Villefranche-sur-Mer. Le reste: rien. Il faut trouver des solutions parce que les gens sont demandeurs. On a même des adhérents qui vont travailler à Sophia-Antipolis."

Et d’encourager: "Il ne faut pas hésiter à prendre le vélo pour changer les habitudes des entreprises et ensuite des collectivités. On n’est pas obligé d’en faire tous les jours mais même deux fois dans la semaine, ça change la donne."

Pluie, enfants, fatigue... Cinq questions pratiques

Et les enfants? "C’est plus facile à gérer en vélo qu’en voiture. On sait combien de temps on met pour les amener ou venir les chercher à l’école. On n’a pas de problèmes de bouchon. Mais pour ça, il faut anticiper."

Et quand il pleut? "On est dans une région très ensoleillée. Les jours de pluie, si on est bien équipé, ce n’est pas gênant. Il suffit d’avoir de bons freins, de bons pneus et un k-way."

Et la transpiration? "Ma boîte est bien équipée. On a des douches et des vestiaires. D’autres membres n’ont pas les mêmes avantages mais certains se lavent dans les douches publiques du port de Monaco."

Et la fatigue? "Le matin, on arrive plus frais que tout le monde. L’été on organise même des petits-déjeuners. C’est sûr que le soir, on est plus fatigué parce qu’on a fait deux heures de sport dans la journée. Mais on dort bien."

Et si on n’est pas sportif? "Avec les vélos électriques aujourd’hui, c’est plus facile. Et puis faire du vélo permet d’avoir une bonne condition physique."